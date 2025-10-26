Vulin: Srbija i Rusija zajedno protiv revizije istorije – osnovano Rusko istorijsko društvo u Beogradu!

U Beogradu je održana osnivačka skupština Ruskog istorijskog društva u Srbiji, a predsednik Saveta predstavništva Aleksandar Vulin poručio je da je cilj ove institucije borba protiv revizije istorije i očuvanje istine o srpskom i ruskom narodu.

Skupštini su prisustvovali patrijarh Porfirije, ministar Ivica Dačić, ambasador Rusije Aleksandar Bocan-Harčenko, kao i gosti iz Republike Srpske i Crne Gore.

Vulin je istakao da je ovo prvi put da se Rusko istorijsko društvo osniva van granica bivšeg Sovjetskog saveza, naglašavajući da bliskost Srbije i Rusije ne zavisi od geografije, već od zajedničkih vrednosti.

U emotivnom govoru, Vulin je postavio niz pitanja o istorijskoj hrabrosti srpskog naroda, podsećajući na ključne trenutke otpora i dostojanstva, od Mačkovog kamena do Rambujea.

Patrijarh Porfirije je poručio da osnivanje društva potvrđuje duhovnu povezanost Srba i Rusa, dok je ambasador Bocan-Harčenko istakao da je zajednička istorija temelj odnosa dva naroda.

Video porukom se obratio i Sergej Nariškin, predsednik Ruskog istorijskog društva i direktor Spoljne obaveštajne službe Rusije, koji je podsetio na zajedničke borbe kroz vekove i osudio NATO agresiju na Srbiju.

Skupština je počela intoniranjem himni Rusije, Republike Srpske i Srbije, uz minut ćutanja za generala Nebojšu Pavkovića.

