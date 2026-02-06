BRATSTVO POTVRĐENO KROZ VEKOVE: Ministar Bratina i Aleksandar Vulin na promociji 'Knjige o bratstvu'

U Ruskom domu u Beogradu održana je svečana promocija „Knjige o bratstvu“ ruskog autora Aleksandra Kurčanjinova.

Ovaj događaj okupio je visoke državne zvaničnike i istoričare koji su istakli neraskidive veze srpskog i ruskog naroda kroz istoriju.

Glas koji traje od 1936. godine

„Knjiga o bratstvu“, prvi put objavljena još 1936. godine, predstavlja dragoceno svedočanstvo o bliskosti dva naroda. Ministar informisanja i telekomunikacija, prof. dr Boris Bratina, istakao je da knjiga prenosi ključnu poruku – da Srbi i Rusi nikada nisu ni razmišljali o tome da budu na suprotnim stranama.

„Svi Sloveni u sebi nose želju za slobodom i pravednošću kao temeljne vrednosti, a među njima se posebno ističu Rusi i Srbi“, konstatovao je ministar Bratina.

Vulin: „Lako se složiti sa Rusijom po svim strateškim pitanjima“

Na promociji se prisutnima obratio i predsednik Ruskog istorijskog društva u Srbiji, Aleksandar Vulin. On je naglasio kompleksnost današnjeg geopolitičkog trenutka:

Strateška saradnja: Vulin je ocenio da je u današnjem vremenu veoma lako postići saglasnost sa Rusijom po svim strateškim pitanjima.

Odnos sa EU: On je dodao da je, s druge strane, teško naći tačku koja definiše srpske interese, a da je u potpunosti usklađena sa interesima Evropske unije.

Spomenici kao svedoci vekovne bliskosti

Istoričar Miloje Pršić detaljnije je govorio o brojnim spomenicima koji širom naših prostora svedoče o zajedničkoj istoriji i vekovnoj saradnji.

Zaključak govornika: Iako je kroz istoriju, kao i danas, bilo brojnih pokušaja da se srpski i ruski narod posvađaju, govornici su se saglasili da je to bratstvo potvrđeno krvlju i istorijom, te da su dva naroda uvek stajala na istoj strani.

Autor: Dalibor Stankov