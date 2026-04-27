DIGITALIZACIJA PRAVOSUĐA U FOKUSU: Ministar Vujić sa delegacijom MMF o e-pravosuđu i bržoj pravdi za građane

Izvor: Pink.rs/Fonet, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Ministar pravde Nenad Vujić sastao se danas sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), predvođenom šeficom misije Anet Kjobe, kako bi razgovarali o daljem koracima u digitalizaciji srpskog pravosuđa.

Na sastanku je istaknuto da je uvođenje savremenih digitalnih alata ključno za veću efikasnost i transparentnost, što direktno utiče na bolju dostupnost pravde kako za građane, tako i za privredu.

Podrška MMF-a reformama

Delegacija MMF-a pružila je punu podršku reformskim procesima, naglasivši da je digitalna transformacija pravosuđa jedan od najvažnijih faktora za unapređenje poslovnog okruženja i jačanje vladavine prava u Srbiji.

Ministar Vujić je predstavio dosadašnje rezultate u oblasti e-pravosuđa i najavio nove projekte koji će dodatno modernizovati institucionalne kapacitete i uskladiti domaći sistem sa najvišim međunarodnim standardima.

Autor: D.S.

#Anet Kjobe

#Beograd

#Digitalizacija

#MMF

#Ministarstvo pravde

#Nenad Vujić

#Politika

#Reforme

#e-pravosuđe

#modernizacija sistema

#pravosuđe

#privreda

#vladavina prava

