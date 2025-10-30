Macut sa delegacijom MMF-a: Osnove srpske ekonomije zdrave uprkos izazovima

Predsednik Vlade Srbije Đuro Macut naglasio je danas u razgovoru sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda (MMF), koju je predvodila šefica misije MMF-a za Srbiju Anet Kjobe, da su osnove srpske ekonomije zdrave, uprkos izazovima u međunarodnom okruženju.

Macut je sa delegacijom MMF razgovarao o sprovođenju tekućeg aranžmana u okviru Instrumenta za koordinaciju politika, kao i o aktuelnim makroekonomskim kretanjima u Srbiji, navodi se u saopštenju Vlade.

Premijer Srbije naveo je da Srbija u potpunosti ispunjava sve obaveze preuzete u okviru programa sa MMF-om, kao i da se kreće u okvirima dogovorenog fiskalnog deficita od tri odsto BDP-a.

"Srbija danas ima stabilan javni dug, rekordne devizne rezerve i dobro kapitalizovan bankarski sektor. Uprkos izazovima u međunarodnom okruženju, naše ekonomske osnove su zdrave, a politika Vlade usmerena je ka očuvanju stabilnosti, podsticanju rasta i zaštiti životnog standarda građana", poručio je premijer prof. dr Macut.

Vlada će, kako je naglasio nastaviti da vodi odgovornu i uravnoteženu ekonomsku politiku, zasnovanu na očuvanju fiskalne stabilnosti i nastavku strukturnih reformi, uz snažnu podršku ekonomskom rastu i investicijama.



Kako se navodi u saopštenju, tokom razgovora, razmatrana su i pitanja u vezi sa ograničenjem trgovačkih marži i primenom fiskalnih pravila.

Premijer je naglasio da će sve mere u oblasti trgovine i regulacije cena biti donošene uz pažljivo balansiranje između zaštite potrošača i održivosti poslovanja privrede. Premijer je naglasio da će Vlada nastaviti da sarađuje sa MMF-om u analizi efekata ovih mera, kako bi se obezbedila njihova puna efikasnost i tržišna održivosti.



"Rezultati koje smo postigli u poslednjih nekoliko meseci - pad potrošačkih cena, usporavanje inflacije i rast realnih prihoda - potvrđuju da je naša politika usmerena u dobrom pravcu. Nastavićemo sa reformama u oblastima javnih finansija, energetike i trgovine, u skladu sa evropskim standardima i u saradnji sa našim međunarodnim partnerima", naveo je Macut.

Premijer je dodao da Vlada Srbije ostaje posvećena realizaciji velikih infrastrukturnih i razvojnih projekata, poput programa "Skok u budućnost" i priprema za Ekspo 2027, uz puno poštovanje fiskalnih pravila i očuvanje stabilnosti javnih finansija.

Prof. dr Macut izrazio je, kako se dodaje u saopštenju, očekivanje da će uspešna saradnja sa MMF-om biti nastavljena i u narednom periodu, kao potvrda stabilnosti i kredibiliteta ekonomske politike Srbije.

Autor: Jovana Nerić