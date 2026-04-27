VELIKI JUBILEJ U JAGODINI: Narodna biblioteka slavi 175 godina, ministar Selaković najavio potpunu obnovu ustanove!

Narodna biblioteka „Radislav Nikčević“ u Jagodini obeležila je impresivnih 175 godina od osnivanja Čitališta, preteče današnje moderne ustanove. Svečanosti je prisustvovao ministar kulture Nikola Selaković, kojem je uručena počasna Povelja za doprinos očuvanju srpske kulture i tradicije.

Nova ulaganja: Informacioni kutak i obnova zgrade

Ministar Selaković je najavio da država ove godine planira značajna sredstva za unapređenje rada ove matične biblioteke Pomoravlja.

Informacioni kutak: Već tokom ove godine biće uloženo više od 1,8 miliona dinara u formiranje informacionog kutka za decu i odrasle.

Kompletna rekonstrukcija: Selaković je pozvao gradske vlasti i rukovodstvo biblioteke da pripreme dokumentaciju kako bi se naredne godine krenulo u temeljnu obnovu zgrade.

„Potrudićemo se da maksimalno podržimo rad biblioteke koja postoji bezmalo dva veka. Želimo da zaposleni i čitaoci dobiju lepše i udobnije okruženje, dostojno 21. veka“, poručio je ministar.

Fokus na seoske biblioteke: Podvig je živeti na selu

Poseban deo ministrovog obraćanja bio je posvećen očuvanju kulture u manjim sredinama. Selaković je istakao da je prioritet Ministarstva podrška bibliotekama u seoskim sredinama kako bi se ohrabrili ljudi koji ostaju da žive na selu.

„Prošle godine smo pomogli nabavku računara, a sada želimo da vidimo šta još možemo da uradimo. Biblioteke su centri okupljanja i moraju biti opremljene tako da odgovore na izazove modernog vremena“, naglasio je on.

Ministar je zaključio da bibliotekari širom Srbije čuvaju nacionalni identitet i da je ovaj jubilej u Jagodini dokaz trajanja i vitalnosti srpske prosvete.

Autor: D.S.