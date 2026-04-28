VOZOM NA PRVOMAJSKI URANAK! 'Srbijavoz' spreman: Uvode se dodatni vagoni, a evo kako da kartu kupite JEFTINIJE i izbegnete gužve!

Ako planirate da prvomajske praznike provedete na nekom od popularnih srpskih izletišta, voz je ove godine najpametnija opcija! Zoran Puzović, izvršni direktor "Srbijavoza", potvrdio je za Tanjug da je sve spremno za veliki talas putnika.

Najveća navala očekuje se na relacijama ka Užicu, Novom Sadu, Subotici i Vršcu, zbog čega su već obezbeđeni dodatni kapaciteti kako niko ne bi ostao bez mesta.

Za one koji još uvek biraju destinaciju, "Srbijavoz" preporučuje hit lokacije: do Palićkog jezera se novom brzom prugom stiže za samo 80 minuta, a tu su i nezaobilazni Sremski Karlovci, Stražilovo i kanjon reke Gradac.

VAŽAN SAVET ZA PUTNIKE: Da ne biste ostali zarobljeni u redovima ispred šaltera, koristite mobilnu aplikaciju! Ne samo da ćete kartu kupiti za par sekundi, već dobijate i 5% popusta. Takođe, širom stanica postavljeni su novi kartomati koji dodatno ubrzavaju put do vašeg omiljenog izletišta.

Autor: D.S.