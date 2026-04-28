Šta da radite ako se nađete u kontrasmeru na auto-putu? Jedna greška može da vas košta života

Vožnja u kontrasmeru je najgori prekršaj i nema nikakvog opravdanja za nju, kaže Milan Vujanić, profesor Saobraćajnog fakulteta u penziji, povodom jučerašnje teške saobraćajne nesreće koja se dogodila na auto-putu Ruma-Šabac.

- Ukoliko se vozaču slučajno dogodi da uđe u kontrasmer na auto-putu neophodno je da se odmah strane u zaustavnu traku. Treba uključiti sva četiri migavca i čekati pogodan trenutak kada nema nijedno vozilo u vidokrugu da se vozilo okrene i krene u pravom pravcu u kome je vožnja dozvoljena - naglašava prof. dr Vujanić za Kurir i dodaje:

- Ukoliko se pak nađete u situaciji da vidite vozilo koje ide ka vama odnosno da se nalazi u kontrasmeru neophodno je videti da li je moguće da izbegnete sudar. U takvim situacijama se može desiti da vozilo udari u vas i ako ste zaustavljeni. Ta situacija je prosto neverovatna. Nemoguće je da vozač ne vidi da vozi u kontra smeru, nema nikakvog opravdanja za tako nešto.

Podsetimo, nesreća na auto-putu Šabac–Ruma dogodila se svega nekoliko minuta nakon što je na Vajber grupama za vozače objavljeno upozorenje da se tamno-sivi "ford" kreće u kontrasmeru brzinom od oko 130 kilometara na sat. U 12.57 časova stigla je poruka upozorenja, a već oko 13.00 došlo je do direktnog sudara sa "golfom“ u kojem su se nalazile četiri mlade osobe iz Šapca, koje su, prema nezvaničnim informacijama, bile na putu ka Sloveniji.

Šta raditi ako se nalazite u kontra smeru

Odmah usporite, stanite u zaustavnu traku i uključite sva četiri



Nemojte se "provlačiti“ između vozila

Nemojte nastavljati vožnju tražeći izlaz

Ako nema zaustavne trake, sklonite se maksimalno uz ivicu kolovoza

Šta nikako ne treba ne raditi:

Ne praviti polukružno okretanje nasred trake ukoliko ima vozila.

Vozila na auto-putu kreću se velikom brzinom, malo je vozača koji mogu da procene brzinu.

Ne voziti unazad.

Ne ubrzavati da biste "brže izašli" sa pogrešne deonice.

Ako vidite da vam neko dolazi u susret:

Sklonite se maksimalno desno.

Pokušajte da signalizirate (svetla, sirena).

Budite spremni da stanete.

Autor: A.A.