IGRA SLUČAJA, KOBNIH 7 MINUTA I KONTRASMER: Detalji stravične nesreće kod Rume, u trenutku ugašena 4 života (FOTO)

Četiri osobe poginule su danas u stravičnoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na auto-putu Šabac–Ruma oko 13 časova.

Nesreća se dogodila kada su se sudarili "ford", koji se kretao u suprotnom smeru i "golf" u kojem su se nalazile četiri osobe. Tri osobe su umrle na licu mesta, dok je jedna osoba preminula u bolnici.

Jezivo upozorenje

Tragičnim scenama na putu prethodila je jeziva poruka na jednoj grupi na Vajberu.

- Auto-put kod Šapca ka Rumi, čovek vozi u kontra smeru 130 na sat, pazite se! "Ford" tamno-sive boje - napisao je član te grupe u 12.57 sati. Samo sedam minuta kasnije, stigla je poruka:

- Zaustavljen saobraćaj na auto-putu Šabac - Ruma, udes.

U sudaru, u kom su smrskani automobili, vozač "forda" stradao je na mestu. U vozilu marke "golf" stradali su momak i devojka, koji su koristili usluge vožnje, dok je vozač "golfa" preminuo u bolnici u Sremskoj Mitrovici.

Prema nezvaničnim saznanjima, reč je o vozaču „golfa“ iz Pocerskog Dobrića kod Šapca.

Delovi "golfa" koji je učestvovao u direktnom sudaru rasuti su po auto-putu, a na privm fotografijama vidi se i da je ovaj automobil potpuno uništen.

Koristili aplikaciju za vožnju

- U "golfu" su bili momak i devojka koji su poginuli na mestu, takođe i vozaču "forda" nije bilo spasa. Vozač "golfa" u jako teškom stanju prevezen u bolnicu gde je nažalost podlegao povredama - kaže izvor za Kurir i dodaje da je u "golfu" bila još jedna osoba koja je prevezena u šabačku bolnicu.

Kako nezvanično saznajemo, dečko i devojka koji su poginuli su, inače, koristili usluge vožnje iz mesta u mesto, preko jedne popularne aplikacije i tako su se našli u "golfu".

- U pitanju su mladi ljudi, tragedija je velika. Vozač "golfa" je imao 24 godine, a i momak i devojka su takođe mlađe životne dobi - kaže nam sagovornik.

Autor: Marija Radić