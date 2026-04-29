SRBIJA ČUVA ĆIRILICU U DOBU VEŠTAČKE INTELIGENCIJE: Premijer Macut potpisao važan protokol za budućnost našeg jezika!

Premijer Srbije Đuro Macut prisustvovao je danas potpisivanju Protokola o saradnji za izradu nacionalnog jezičkog modela za srpski jezik i kontinuiranu saradnju na razvoju infrastrukture za veštačku inteligenciju u Srbiji.

U projektu učestvuje 11 institucija, a premijer je tom prilikom poručio da je ključni cilj ovog poduhvata očuvanje kulturne baštine i srpskog jezika u digitalnom dobu. Na svečanosti održanoj u Kući eUprave, Macut je naglasio da je ovaj projekat od nacionalnog značaja i da predstavlja direktan nastavak realizacije Strategije razvoja veštačke inteligencije.

"Cilj je da srpski jezik i ćirilica, kao deo našeg identiteta, budu prisutni u savremenim tehnologijama, posebno u sistemima veštačke inteligencije, digitalnim servisima i platformama", naveo je premijer.

On je dodao da će se razvoj i primena ovih rešenja odvijati u potpunosti u skladu sa domaćim propisima i standardima zaštite podataka, uz korišćenje nacionalne infrastrukture. Prema rečima premijera Macuta, ovaj projekat će doneti višestruke koristi:

- Građanima: Bolje digitalne usluge.

- Institucijama: Efikasniji rad.

-Privredi: Veću konkurentnost.

- Obrazovanju i nauci: Nove mogućnosti razvoja.

Premijer je zaključio da ovo nije posao samo jedne institucije, već zajednički poduhvat države, nauke, kulture, medija i privrede, naglasivši da tehnologija mora služiti svima kako bi se jezik i tradicija sačuvali za buduće generacije.

Autor: D.S.