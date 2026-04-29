OD MRAZA DO 27 STEPENI U PAR DANA! I taman kada konačno krene lepo vreme, NOVI HLADNI TUŠ sa sve pljuskovima i grmljavinom

Za 1. maj jutro će biti kritično zbog prizemnog mraza, naročito van gradova, dok će dan ostati svež sa temperaturama od 9 do 17 stepeni. Nakon praznika sledi naglo otopljenje, do 6. maja temperature rastu i do 27 stepeni, ali oko 10. maja se očekuje novo pogoršanje vremena.

Proleće nam je ove godine donelo pravu vrtešku atmosferskih prilika. Dok su mnogi već planirali tradicionalne izlete u prirodu i roštilj za Prvi maj, najnoviji podaci prognoze meteorologa amatera Marka Čubrila sugerišu da ćemo morati da budemo veoma oprezni i spremni na nagle promene. Priroda još uvek nije rekla svoju poslednju reč o hladnim prodorima, pa nas tako u narednim danima očekuje scenario koji podseća na pravu vremensku klackalicu – od snežnih pahulja na planinama do gotovo letnjih žega.

Marko Čubrilo najavljuje da smo od danas u periodu nestabilnijeg i osetno hladnijeg vremena koje uz naoblačenje ponegde donosi slabu kišu. Ipak, ne treba očekivati potope, jer se u većini oblasti akumulacije preko 7 mm ne očekuju, a biće i dosta mesta gde neće pasti ni 3 mm taloga.

Međutim, situacija je ozbiljnija u planinskim predelima.

- Nešto više padavina u planinskom delu jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije, istočne Bosne i Hercegovine, kao i na severu Crne Gore i tamo bi se akumuliralo do oko 25 mm u proseku - ističe Čubrilo u vremenskoj prognozi.

Dodaje da je nad ovim oblastima koje se nalaze preko 900 metara nadmorske visine, od srede posle podne sve do četvrtka sredinom dana, moguć čak i sneg.

Drastičan pad temperature i prodor severca

Četvrtak nam donosi dodatno zahlađenje uz jak severni vetar, dok će duž Jadrana duvati bura. Od sutra nas očekuje pravi temperaturni šok.

U četvrtak hladnije

Dnevne temperature će se tada kretati od svega 5 do 12 stepeni, što je daleko ispod proseka za ovo doba godine.

Prvi maj: Između sunca i opasnog mraza

Ono što najviše zanima sve koji planiraju praznični uranak jeste vremenska prognoza prognoza za sam 1. maj. Iako će dan biti uglavnom sunčan uz malu oblačnost, jutro će biti kritično. Razvedravanje i slabljenje vetra u noći ka petku spustiće minimalne temperature ispod 4 stepeni u većem delu regiona.

Za Prvi maj malo toplije, ali i dalje ispod proseka

Čubrilo upozorava poljoprivrednike i sve koji su planirali boravak u prirodi tokom noći:

- Nažalost, biće povoljnih uslova za pojavu prizemnih mrazeva od -2 stepena, posebno u konkavnim oblicima reljefa, van većih gradskih celina i tamo gde veći deo te noći bude vedar - najavio je Čubrilo.

Tokom dana će ostati relativno sveže, sa maksimalnim temperaturama koje će se kretati od 9 do 17 stepeni.

Od mraza do 27 stepeni za samo par dana

Ipak, nakon prazničnog zahlađenja, sledi nam potpuni preokret. Do 5. maja jutra će i dalje ostati sveža, ali sa znatno manjom opasnošću od pojave kasnog mraza, dok će dani postajati sve topliji.

Marko Čubrilo predviđa da će već oko 5. maja dnevni maksimumi dostizati oko 22 stepena, a samo dan kasnije čeka nas pravi letnji ugođaj sa temperaturama i do 27 stepeni.

- Posle još jednog naleta kasnog, hladnog vremena deluje da definitivno ulazimo u kasno prolećno i rano letnje vreme - zaključuje Čubrilo.

Novi preokret oko 10. maja

Da proleće ne bi bilo potpuno monotono, pobrinuće se novi talas vlažnog vazduha. Oko 10. maja moguće je novo pogoršanje vremena koje će sa sobom doneti:

- kišu

- grmljavinske pljuskove

- manje osveženje

Ipak, to ne bi trebalo da naruši generalni trend ulaska u topliji deo godine koji nam predstoji nakon hladnog tuša koji nas očekuje za same praznike.

Autor: Jovana Nerić