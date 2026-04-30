NOVEMBAR USRED PROLEĆA! Evo gde jutros pada SNEG, a gde pljušti kiša: Otkrivamo kakav nam početak maja sledi

Veoma hladna vazdušna masa sa istoka Evrope i iz Rusije prodrla je do našeg područja i donela ozbiljnije zahlađenje.

Ovog jutra vreme je kao da smo pri kraju novembra.

U celoj Srbiji je oblačno i veoma hladno.

Kiša pada u zapadnim, centralnim i istočnim predelima, a obilnijih padavina ima na krajnjem istoku Srbije, pre svega u Negotinskoj Krajini.

Iako smo na korak do maja, sneg jutros pada na planinama iznad 1000 metara, pa tako pada na Zlatiboru, Goliji, Tari, Kopaoniku, Staroj planini i na mnogim drugim.

Trenutne temperature u Srbiji kreću se od 5 do 9 stepeni, u Beogradu je 8.

Sjenica meri 2, Zlatibor 0, a Kopaonik -3°C.

Na severozapadu Bačke je jutros i vedro, pa je temperatura bila samo 3°C, dok je u drugim delovima Srbije zbog oblačnosti i padavina bilo toplije.

Na severu Srbije očekuje se razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano.

U ostalim delovima biće oblačno i veoma hladno sa kišom i pljuskovima, na planinama sa s snegom.

Snežna granica spustiće se na 1000 metara nadmorske visine, lokalno i na 800 metara.

Maksimalna temperatura u četvrtak biće od 8 na jugu do 16 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 15 stepeni.

Na planinama se očekuje da padne do 10 cm snega, a temperatura će se spustiiti na 0 stepeni, na višim planinama ispod 0, na Kopaoniku i do -5°C.

Prema večeri u svim predelima razvedravanje.

U noći ka petku biće veoma hladno.

U mnogim predelima očekuje se prizemni mraz, a lokalno mraz u petak ujutro i na 2 metra iznad tla.

Minimalna temperatura biće od 0 do 5 stepeni, lokalno i ispod 0 °C.

Mnogi će noć provesti na otvorenom, pa se savetuje veoma topla, čak i zimska garderoba, s obzirom na to da će temperature biti kao da je kraj novembra.

Najveća opasnost očekuje se na poljoprivrednim i ratarskim kulturama, zbog mogućih oštećenja, pa treba redovno pratiti državne i nadležne službe i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

U petak tokom dana sunčano i toplije, ali i dalje hladno za ovo doba godine. Očekuje se i razvoj oblačnosti, a u južnim i centralnim predelima i ređa pojava pljuskova.

Maksimalna temperatura biće od 10 °C na jugu do 18 °C na severu Srbije, u Beogradu do 16 °C.

Od vikenda postepeno toplije, a povratak pravog proleća očekuje se sledeće sedmice.

Maksimalna temperatura biće oko 25 °C, a biće i nestabilnije, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.



Autor: Iva Besarabić