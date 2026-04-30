SNEG VEJE NA SAMO 100 KILOMETARA OD BEOGRADA: Nestvaran prizor - Uskoro sledi MRAZ, temperatura će pasti na minus 5 stepeni (VIDEO)

Danas je poslednji dan aprila, a sneg na planinama veje kao usred zime.

Snežna granica tokom jutra spustila se na samo 800-1000 metara nadmorske visine, pa je tako sneg zabeleo i Divčibare.

I dok su svi očekivali da pod suncobranima provedu Prvi maj i praznik, sada pripremaju zimske jakne i topliju garderobu, s obzirom na to da će sneg na planinama padati i tokom dana, uz temperature oko 0°C.

Potom će sneg prestati, a u noći ka petku i u petak ujutro očekuje se mraz, uz temperature ispod 0°C, na Kopaoniku i do -5 stepeni.

Već od vikenda znatno toplije, uz povratak pravog prolećnog vremena.

Autor: Iva Besarabić