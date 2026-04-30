OVO SU NOVE CENE GORIVA ZA PRVI MAJ: Evo koliko ćemo plaćati dizel i benzin naredne nedelje

Nove cene goriva, kako je najavljeno, biće od danas od 15 časova na pumpama u Srbiji. Tako, litar evrodizela koštaće 221 dinar, a benzin 191 dinar.

Nove cene goriva važiće do sledećeg petka 8. maja. U odnosu na prošlu nedelju, dizel je skuplji za dva dinara, dok je cena benzina ista. To je inače rekao predsednik Srbije Aleksandar Vučić, otvarajući data centar u Kragujevcu.

Raste cena nafte

Cene nafte nastavljaju rast i na jutrošnjim trgovanjem, pa je Brent dostigao 124 dolara po barelu. Skok dolazi u trenutku pojačane neizvesnosti na globalnom tržištu energije, što dodatno podiže pritisak na troškove i inflaciona očekivanja širom sveta.

Podsetimo, cena nafte Brent dostigla je u četvrtak najviši nivo u poslednjih 4 godine nakon izveštaja da će američka vojska obavestiti predsednika Donalda Trampa o potencijalnim akcijama protiv Irana, što je izazvalo zabrinutost da bi oružani sukob mogao da se nastavi i nadogradilo američku blokadu iranskog izvoza.

