Najnoviji podaci o epidemiološkoj situaciji sa gripom u Srbiji! U kolektivima i među decom se najbrže prenosi

Najnoviji podaci Instituta "Batut" ukazuju na stabilizaciju epidemiološke slike širom zemlje. Iako se sezona gripa primiče kraju, laboratorije i dalje beleže sporadične slučajeve, poput onog u Rasinskom okrugu.

Epidemiološki nadzor nad gripom u sezoni 2025/2026, koji je počeo još krajem septembra prošle godine, polako ulazi u svoju završnu fazu. Prema najnovijim izveštajima nadležnih službi za 17. izveštajnu nedelju, situacija na terenu je mirna, a virus se nalazi u jasnom povlačenju.

U ovom periodu u Republici Srbiji zabeleženo je ukupno 5.308 slučajeva oboljenja sličnih gripu. Kako navode stručnjaci iz Instituta "Batut", ključni pokazatelji potvrđuju da nema razloga za paniku.

- Epidemiološki pokazatelji za ovu izveštajnu nedelju ukazuju da se u Republici Srbiji registruje sporadična geografska raširenost, klinička aktivnost gripa je ispod epidemijskog praga, a trend incidencije je stabilan - navodi se u saopštenju batuta.

Iako se opšti brojevi smanjuju, statistika je neumoljiva kada su u pitanju najmlađi. Deca su i dalje najpogođenija grupa, a brojke pokazuju da se u vrtićima i nižim razredima osnovnih škola virus najduže zadržava. Najviše stope obolevanja beleže se u uzrastu do 4 godine, gde incidencija iznosi 318,93 na 100.000 stanovnika, dok grupa od 5 do 14 godina prati ovaj trend sa 161,96 slučajeva.

Pored samog gripa, lekari pažljivo prate i širu sliku respiratornog zdravlja nacije. Kroz takozvani sentinelni nadzor registrovano je skoro deset hiljada slučajeva opštih akutnih respiratornih infekcija. Ipak, vrhunac sezone je definitivno iza nas.

Da virus i dalje "vreba" iz potaje, potvrđuju i laboratorijski nalazi. U moru negativnih testova, jedan je ipak skrenuo pažnju epidemiologa.

- U 17. izveštajnoj nedelji putem Servisa javnog zdravlja prijavljen je laboratorijski potvrđen slučaj infekcije virusom gripa na teritoriji Rasinskog okruga - navodi se.

Ovaj izolovani slučaj podseća javnost da, iako je proleće u punom jeku, sezona respiratornih infekcija još uvek nije zvanično zatvorena. Nadležne institucije nastavljaju sa kontinuiranim monitoringom svih karakteristika oboljenja kako bi se osiguralo da kraj sezone prođe bez nepredviđenih skokova u broju obolelih.

Autor: S.M.