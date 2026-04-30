Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ambasadorom Rusije: Dogovorena aktivna saradnja na obeležavanju značajnih istorijskih događaja

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski razgovarala je sa ambasadorom Ruske Federacije u Republici Srbiji Aleksandrom Bocan-Harčenkom.

Tokom sastanka razgovarano je o pripremama za obeležavanje predstojećeg Dana pobede, 9. maja, kao i o zajedničkim aktivnostima koje će omogućiti da se na dostojanstven način oda počast ovom važnom datumu, koji predstavlja deo zajedničkog istorijskog nasleđa srpskog i ruskog naroda.

Sagovornici su istakli da Srbiju i Rusiju povezuju zajedničke vrednosti – slobodarski duh, antifašizam, međusobno poštovanje i negovanje istorijske istine, koje i danas čine čvrstu osnovu njihovih odnosa.

Ministar je upoznala ambasadora sa aktuelnim političkim prilikama u Srbiji i zahvalila na doslednom stavu Ruske Federacije u pogledu poštovanja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Srbije, kao i na podršci njenim vitalnim državnim i nacionalnim interesima u međunarodnim organizacijama.

Dogovoreno je da će u narednom periodu Ambasada Ruske Federacije i Ministarstvo aktivno sarađivati na obeležavanju značajnih istorijskih događaja, koji dodatno učvršćuju tradicionalno prijateljstvo srpskog i ruskog naroda.

Autor: S.M.