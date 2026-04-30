NOVA PRAVILA ZA ULAZAK U EU NAPRAVILA TOTALNU ZABUNU: Ovo je 10 ključnih nedoumica, jedna Srbima posebno zadaje glavobolju

Uvođenje EES sistema (Entry/Exit System) umesto obećanog ubrzanja donelo je stroga pravila koja su od 10. aprila postala obavezna za sve putnike iz Srbije.

Duge kolone i konfuzija postali su deo svakog putovanja ka Evropi, a kako biste izbegli neprijatnosti, donosimo vam detaljan vodič kroz procedure koje vas čekaju na putu ka zemljama Šengena.

1. Svaki put se izlazi iz vozila

Izlazak iz automobila obavezan je svakog puta, a ne samo prilikom prve registracije. Putnici moraju da napuste vozilo radi skeniranja lica ili uzimanja otisaka prstiju pri svakom prelasku granice.

2. Registracija i verifikacija

Registracija: Podrazumeva predaju pasoša, skeniranje lica i uzimanje otisaka četiri prsta desne ruke za kreiranje EES dosijea.

Verifikacija: Svaki naredni put potvrđujete identitet, što opet može uključivati biometrijske podatke, zavisno od graničnog prelaza.

3. Čekanje i za one koji su već u sistemu

Ukoliko ste već registrovani u EES sistemu, i dalje ćete morati da čekate u koloni. Proces verifikacije takođe zahteva predaju pasoša i uzimanje biometrijskih podataka, što sprečava brži prolaz.

4. Šta ako pređete granicu bez registracije?

Ako pređete granicu dok sistem nije u funkciji, proces registracije vas neizbežno čeka prilikom sledećeg ulaska ili izlaska iz EU. Putnik se mora verifikovati pri svakom kontaktu sa granicom.

5. Izlazak iz EU može biti sporiji

Procedura na izlazu iz Šengena može trajati duže nego na ulazu. Putnici svedoče da carinici ponekad ponovo uzimaju sliku i otiske svakog pojedinačnog prsta, što znatno usporava protok saobraćaja.

6. Pasoš se predaje uvek, ali bez pečata

Pasoši se i dalje daju graničnoj policiji na uvid uz biometrijske procedure, ali je pečatiranje zvanično ukinuto 10. aprila.

7. Pravila za decu i EES sistem

Deca do 12 godina: Samo predaju pasoš i skeniraju lice, ali ne daju otiske prstiju.

Deca preko 12 godina: Moraju da daju otisak prsta i budu fotografisana baš kao i odrasli.

Sva deca, bez obzira na godine, moraju da izađu iz vozila.

8. Najveće gužve za autobuse

Putnici u autobusima trpe najveća zadržavanja jer se cela grupa mora registrovati ili verifikovati pojedinačno, što na granici traje satima.

9. Ne mešajte EES i ETIAS

EES je sistem koji već radi na samoj granici i besplatan je. ETIAS je online dozvola (taksa od 20 evra) koja se očekuje tek krajem 2026. godine i popunjavaće se pre samog putovanja.

10. EES pravila važe i na aerodromima

Nova pravila biometrijske kontrole primenjuju se i u avio-saobraćaju preko posebnih EES kioska postavljenih na aerodromima.

Autor: D.S.