VREMENSKI ŠOK ZA 1. MAJ! Ujutru minus i mraz, a onda sledi nagli preokret!

Republički hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
VREME U SRBIJI
Ujutro vedro i hladno uz slab (prizemni) mraz. Niska oblačnost, a na pojedinim lokalitetima i magla, očekuju se pretežno u oblasti od jugozapadne Srbije, preko zapadnog Pomoravlja sve do istoka i jugoistoka zemlje.
U toku dana promenljivo oblačno sa sunčanim periodima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak očekuju se samo na pojedinim lokalitetima istočne, centralne i južne Srbije.
Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega. Slab i umeren vetar, sredinom dana i posle podne mestimično jak, severni i severoistočni.
Najniža temperatura od -1 do 5 stepeni, a najviša od 13 na jugu do 19 stepeni na severozapadu Srbije.
VREME U BEOGRADU
Ujutro vedro i hladno uz slab prizemni mraz. U toku dana uslediće promenljivo oblačno vreme sa sunčanim periodima.
Slab i umeren, posle podne kratkotrajno pojačan vetar, severnih pravaca.
Najniža temperatura od 1 do 4 stepena, a najviša oko 17.
PROGNOZA ZA NAREDNE DANE
Za vikend (2-3. maj) očekuje se promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima i u većini mesta suvo. Uz dnevni razvoj oblačnosti, uslova za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak biće sredinom dana i posle podne u centralnoj i južnoj Srbiji, uglavnom u subotu.
Na visokim planinama moguće je kratkotrajno provejavanje snega.
Zadržaće se rizik od prizemnih mrazeva, ali uz manju žestinu pojave u odnosu na petak (1. maja).
Dnevna temperatura je u porastu - za vikend će biti od 17 do 24 stepena, a početkom sledeće sedmice uz sunčano vreme od 23 do 27 stepeni.
Lokalna pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom prognozira se nakon srede (6. maja).
Autor: A.A.