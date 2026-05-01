Stiže 28 stepeni! Od ovog datuma očekuju nas PRAVE letnje temperature u Srbiji

Nakon jakog zahlađenja koje je doneo kraj aprila, usledila je stabilizacija vremena. Nažalost, jutros je u pojedinim predelima Srbije bilo i mraza, što je veoma retka pojava početkom maja.

Iako će danas biti toplije, uz temperature od 13 na jugu do 19 stepeni na severu Srbije, u Beogradu do 17, ove temperatur su ispod proseka za ovo doba godine.

Za vikend toplije, ali i dalje uz temperature ispod proseka, ali će uz sunčano vreme svakako biti ugodno toplo.

Jutra će i dalje biti hladna, ponegde i uz slab prizemni mraz.

Maksimalna temperatura biće od 15 do 20 stepeni.

U subotu ređa pojava pljuskova sa grmljavinom posle podne očekuje se u brdsko-planinskim predelima na jugu i jugoistoku Srbije.

Od ponedeljka se očekuje osetno toplije i pravo prolećno vreme.

Već u ponedeljak maksimalna temperatura od 20 do 25 stepeni.

U nastavku sedmice biće još toplije, a najtoplije biće u utorak i u sredu.

Maksimalna temperatura biće i iznad 25 stepeni, lokalno i do letnjih 28 stepeni.

Početak sedmice doneće dosta sunca.

Već u sredu sa zapada povećanje oblačnosti, posle podne i uveče uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Od četvrtka malo svežije, ali i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Biće umereno toplo, uz temperature od 20 do 25 stepeni, ali zbog nestabilnosti i sparno.

