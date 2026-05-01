Mraz PRETI i noćas, EVO gde će biti najkritičnije: Poznato kada se očekuje osetniji porast temperatura

Današnji 1.maj najhladniji je u Srbiji u poslednjih 45 godina. Nažalost, jutros je ponegde zabeležen i mraz. Minimalna temperatura spustila se u Zrenanjinu i Sjenici na -2, na Kopaoniku na -4. Najtopliji je bio Beograd sa 5 stepeni, ali je na obodu grada mereno 1°C.

Prizemnog mraza bilo je skoro u svim predelima Srbije.

Tokom dana bilo je prohladno, uz maksimalne temperature od 12 na jugu do 20 stepeni na severu Srbije, u Beogradu je mereno 17 stepeni.

Zlatibor i Sjenica merili su 9, Kopaonik tek 1°C. Vedro i hladno je i ove večeri.

Temperature se već spuštaju i na 5 stepeni, Sjenica i Dimitrovgrad mere 3, Kopaonik -2°C.

Pred nama je još jedna vedra i veoma hladna noć za ovo doba godine.

Prizemni mraz očekuje se u većini predela, a na 2 metra ponegde u južnim i centralnim predelima, naročito u dolinama, kotlinam, na visoravnima i na višim planinama.

U ovim predelima očekuje se i do -2 u nižim i do -5 stepeni u višim predelima, a u ostalim od 0 do 5 stepeni, u Beogradu do 8 stepeni.

Zbog opasnosti od mraza i noćas treba primeniti adekvatnme mere zaštite na poljoprivrednim i ratarskim kulturama i pratiti zvanična upozorenja i ponašati se u skladu sa njihovim najavama i upozorenjima.

Tokom dana biće pretežno sunčano i toplije, ali i dalje prohladno za ovo doba godine.

Maksimalna temperatura biće od 14 na jugu do 22°C na severu Srbije, u Beogradu do 20 stepeni.

Tokom dana očekuje se jači razvoj oblačnosti, na jugu i istoku ponegde ređa pojava pljuskova sa grmljavinom, a na višim planinama očekuje se pljusak snega.

Slično vreme i u nedelju.

Od ponedeljka se očekuje osetno toplije i pravo prolećno vreme.

Već u ponedeljak maksimalna temperatura biće od 20 do 25 stepeni.

U nastavku sedmice biće još toplije, a najtoplije biće u utorak i u sredu.

Maksimalna temperatura biće i iznad 25 stepeni, lokalno i do letnjih 28 stepeni.

Početak sedmice doneće dosta sunca.

Već u utorak povećanje oblačnosti, ponegde u planinskim predelima uz ređu pojavu pljuskova sa grmljavinom, koji se tokom večeri i noći ponegde očekuju i na severu, zapadu i jugozapadu Srbije.

U sredu sa zapada i sa Jadrana jače naoblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Od četvrtka malo svežije, ali i nestabilno, uz lokalne pljuskove sa grmljavinom.

Biće umereno toplo, uz temperature od 20 do 25 stepeni, ali zbog nestabilnosti i sparno.

Povećana nestabilnost usloviće nad delovima Srbije i opasnost od grmljavinskih oluja sa gradom, olujnim vetrom i obilnim pljuskovima.

Ove nepogode su vrlo lokalnog karaktera i na malom prostoru i potpuno su uobičajene za ovaj deo godine, a najintenzivnije su tokom maja i juna.

Autor: Marija Radić