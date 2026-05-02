Đurđevdanski karneval – spektakl boja, muzike i radosti u srcu Kragujevca

Grad Kragujevac i ove godine obeležava Dan grada – Đurđevdan, bogatim i raznovrsnim programom koji će se održati u periodu od 5. do 8. maja, na više atraktivnih lokacija širom grada.

U okviru svečanosti, posebno mesto zauzima Đurđevdanski karneval, koji će biti održan 6. maja i koji ove godine donosi novu energiju i međunarodni duh. Po prvi put, Kragujevac će ugostiti i inostrane karnevalske grupe (iz Slovenije i Severne Makedonije), zahvaljujući članstvu Gradske turističke organizacije u Evropskoj asocijaciji karnevalskih gradova (FECC), čime se grad upisuje na mapu evropskih karnevalskih destinacija. Pored inostranih gostiju, ulicama Kragujevca prodefilovaće i razigrane karnevalske grupe iz Leskovca, Šapca, Bele Crkve i Kruševca.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

U defileu će učestvovati čak 3.000 mališana, donoseći ulicama grada boje, kreativnost i radost. Karnevalska povorka će se od 11 časova kretati kroz centralne gradske ulice, uz bogat prateći program. Nakon defilea, na Trgu Radomira Putnika biće organizovan izbor za najlepše maske i program u kome učestvuju plesni klubovi, baletske škole, kulturno-umetnička društva, a ceo centar grada biće pretvoren u veliku igraonicu, zahvaljujući kreativnim i edukativnim centrima koji će se predstaviti.

Pozivaju se svi zainteresovani da učestvuju u izboru za najlepše karnevalske maske (pojedinačne, porodične i grupne). Prijave su otvorene do 5. maja u 20 časova u Turističkom informativnom centru (ul. Dr Zorana Đinđića 11), putem mejla tic@gtokg.org.rs ili telefonom na 034/335-302. Naknadne prijave na dan karnevala neće biti moguće.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Pored karnevala, Kragujevčane i goste očekuje više od 20 događaja u okviru Majskih svečanosti. Program obuhvata koncerte, festivale, izložbe, književne večeri i naučne skupove, a održava se na Trgu Radomira Putnika, Đačkom trgu, Trgu slobode, ispred Skupštine grada, kao i u Pešačkoj zoni.

Autor: Pink.rs