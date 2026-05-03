RHMZ I DANAS NAJAVIO SNEG, ZBOG HLADNOĆE UPALJEN METEO ALARM: Temperatura skače na 29 stepeni, a onda još jedan obrt, evo kog dana tačno - Detaljna prognoza

U Srbija će danas, nakon hladnog jutra koje će mestimično doneti slab prizemni mraz, tokom dana u većem delu zemlje biti pretežno sunčano i toplije vreme. Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije očekuje se promenljiva oblačnost, uz mogućnost kratkotrajne kiše ponegde tokom dana.

Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod, jutarnje temperature kretaće se od 0 do 9 stepeni, dok će najviše dnevne biti između 16 i 23 stepena. Na visokim planinama moguć je i prolazan sneg. Duvaće slab do umeren vetar istočnih pravaca, dok će u donjem Podunavlju i na jugu zemlje povremeno biti pojačan.

U Beograd će danas biti pretežno sunčano i toplije, uz slab do umeren jugoistočni vetar. Temperatura će se kretati od 4 do 9 stepeni ujutru, dok će maksimalna dnevna biti oko 21 stepen.

Biometeorološka prognoza

Na većinu hroničnih bolesnika biometeorološke prilike mogu imati relativno povolјan uticaj. Osobama sa srčanim obolјenjima se i dalјe savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije su moguće u blažoj formi u vidu glavobolјe i promenlјivog raspoloženja. Preporučuje se boravak na otvorenom, uz adekvatno odevanje i umerenu fizičku aktivnost.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 10. maja očekuje se osetan porast temperatura. Od ponedeljka do srede dnevni maksimumi kretaće se između 24 i 29 stepeni, dok će od četvrtka do kraja sedmice biti od 22 do 27 stepeni.

U ponedeljak će u svim krajevima biti sunčano, dok se u utorak pre podne očekuje pretežno vedro vreme, a posle podne postepeno povećanje oblačnosti. Od srede pa do kraja sedmice vreme će biti promenljivo, uz smenu sunčanih intervala, oblaka i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuskova, ponegde praćenih grmljavinom.

Autor: A.A.