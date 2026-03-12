Jutarnje temperature i dalje u minusu, a tokom dana PRAVO PROLEĆE: Evo gde je i kada moguća promena

U Srbiji se ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, a na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku Srbije i slab mraz na dva metra visine, dok će tokom dana biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, a samo se na severozapadu Vojvodine, na zapadu i jugozapadu Srbije uz umerenu oblačnost ponegde očekuje kratkotrajna kiša ili pljusak tokom popodneva.

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, dok će najniža temperatura biti od -3 u Timočkoj Krajini do 8 stepeni u Beogradu, a najviša od 17 do 21 stepen.



U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine uz slab istočni i jugoistočni vetar, sa najnižom temperaturom od 4 do 8, a najvišom oko 20 stepeni.



Prema izgledima vremena u Srbiji za narednih sedam dana, do 19. marta, jutra će biti hladna, mestimično sa slabim prizemnim mrazem, a na jugu i istoku zemlje se ponegde očekuje i slab mraz na dva metra visine.



Tokom dana biće pretežno sunčano i toplo vreme za drugu dekadu marta sa dnevnom temperaturom od 15 do 20 stepeni.



U zapadnoj i jugozapadnoj Srbiji u popodnevnim satima uz lokalni razvoj oblačnosti ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak.



U košavskom području će ponovo narednog vikenda, 14. i 15. marta, duvati umeren i jak jugoistočni vetar.



U ponedeljak, 16. marta, u drugom delu dana na severu i zapadu, a zatim i u ostalim predelima očekuje se prolazno naoblačenje koje će ponegde usloviti kišu ili pljuskove uz manji pad temperature.

Autor: S.M.