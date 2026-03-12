Ivan Ristić objavio tačan datum kada se vraća sneg: Evo kada tačno stiže zahlađenje i šta nas čeka za vikend

U Srbiji se danas ujutro mestimično očekuje slab prizemni mraz, dok je na jugozapadu, jugu, jugoistoku i istoku zemlje moguć i slab mraz na visini od dva metra.

Tokom dana preovlađivaće pretežno sunčano i relativno toplo vreme za ovaj period godine, dok se na severozapadu Vojvodine, kao i na zapadu i jugozapadu Srbije, uz umerenu oblačnost, ponegde može javiti kratkotrajna kiša ili pljusak u popodnevnim satima. Prema prognozi Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ), vetar će biti slab do umeren, istočnog i jugoistočnog pravca. Najniža temperatura kretaće se od -3 stepena u Timočka Krajina do 8 stepeni u Beograd, dok će najviša dnevna biti između 17 i 21 stepen.

U Beogradu će danas biti pretežno sunčano i toplo za ovaj period godine, uz slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od 4 do 8 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići oko 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Povolјan uticaj biometeoroloških prilika na većinu hronično obolelih i dalјe traje. Blagi oprez se savetuje srčanim bolesnicima. Meteoropatske reakcije su moguće u vidu glavobolјe i poremećaja sna. Preporučuje se boravak na otvorenom uz umerenu fizičku aktivnost.

Prema izgledima vremena za narednih sedam dana, do 19. marta, jutra će biti hladna, mestimično uz slab prizemni mraz, a na jugu i istoku zemlje ponegde je moguć i slab mraz na visini od dva metra. Tokom dana očekuje se uglavnom sunčano i relativno toplo vreme za drugu dekadu marta, uz temperature od 15 do 20 stepeni.

U zapadnim i jugozapadnim krajevima zemlje u popodnevnim satima, uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. U košavskom području tokom vikenda, 14. i 15. marta, duvaće umeren do jak jugoistočni vetar. U ponedeljak, 16. marta, u drugom delu dana na severu i zapadu, a potom i u ostalim krajevima, očekuje se prolazno naoblačenje koje bi ponegde moglo doneti kišu ili pljuskove, uz blagi pad temperature.

Povratak snega

Ivan Ristić najavio povratak snega za 17. mart.

- IRIE ECMWF i IRIE AIFS najavljuju promenu vremena sledeće nedelje, tačnije od utorka 17. marta, pad dnevnih temperatura biće i kiše a na višim planinama i snega!

Inače, IRIE ECMWF je indeks pouzdanosti za prognozu koju daje ECMWF model (jedan od najpreciznijih globalnih meteoroloških modela). Meteorolozi gledaju ovu vrednost da procene koliko je stabilna prognoza tog modela.

I Marko Čubrilo, koji se bavi meteorologijom, kaže da će do kraja nedelje biti uglavnom suvo i toplo vreme sa malo više oblaka i kišom.

- Od nedelje sledi promena sinoptike koja će nas uvesti u svežiji i nestabilniji period vremena. Do kraja nedelje uglavnom suvo i relativno toplo, samo je u toku noći ka četvrtku uz više oblaka ponegde moguća pojava retke i slabe kiše. Promena sinoptike koja bi nas uvela i svežiji period vremena sa češćom pojavim kiše se očekuje od 16. i oko 18. marta bi planine preko 1.000 metara nadmorske visine mogle imati i snežni pokrivač, ali se jače zahlađenje i sneg u nizijama za sada ne očekuju - najavio je Čubrilo na svom Fejsbuk profilu i podsetio da su izneti podaci i procene rezultat njegove obrade i tumačenja numerickih modela, a da je za zvanične informacije potrebno pratiti državne prognostičke zavode.

Autor: D.Bošković