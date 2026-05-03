U čast velikog humaniste Dragana Markovića Palme: Druga akcija dobrovoljnog davanja krvi

Na drugoj memorijalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi, organizovanoj u hali sportova „JASSA" u Jagodini, u znak sećanja i u čast predsednika Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine Dragana Markovića Palme i povodom njegovog rođendana, čiji su pokrovitelji porodica Marković i kompanija ATP „Palma“,prikupljeno je 800 jedinica krvi.

Reč je ne samo o najvećoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u Srbiji, već i o akciji koja je jedinstvena po tome što tri službe zajedno rade na jednom mestu. To su Transfuziološka služba Kliničkog centra Kragujevac, Institut za transfuziju krvi Srbije i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Pored toga, zahvaljujući ovoj akciji, Jagodina je lane dobila prestižno priznanje „Najhumaniji grad 2025. godine“, a Crveni krst Jagodina je već u prvih šest meseci realizovao godišnji plan.

Sportska hala „JASSA“ bila je prepuna dobrovoljnih davalaca koji su strpljivo čekali u dugim redovima da humanim gestom Draganu Markoviću Palmi, čoveku velikog srca i velikom humanisti, uzvrate za sve humane stvari koje je uradio ne samo za meštane grada na Belici, već za mnoge u Srbiji. Akciji dobrovoljnog davanja krvi priključili su se i svi članovi porodice Marković.

JEDNA JEDINICA KRVI SPAŠAVA TRI ŽIVOTA

Član Gradskog veća zadužen za privredu, budžet i investicije Dalibor Marković Palma, sin Dragana Markovića Palme, rekao je da je u prva dva sata dragocenu tečnost dalo preko 200 davalaca, a potom dodao:

- Ovo je najveća humantarna akcija koja se održava u Srbiji, a možda i u Regionu. Organizuje se u čast moga oca Dragana Markovića Palme pod sloganom „Dajte krv za delo koje život znači. Zahvalio bih se svim dobrovoljim davaocima koji učestvuju u našoj akciji, transfuzijama iz Beograda, Kragujevca i Niša, jagodinskim udruženjima, pre svega, Crvenom krstu, i svim ljudima dobre volje koji će danas u Jagodini da daju svoju dragocenu tečnost. A kako sam čuo, jedna jedinica krvi spašava i do tri života – izjavio je Dalibor Marković Palma.

Dalibor Marković Palma rekao je i da je ovo drugi rođendan njegovog oca koji se obeležava na ovaj način, da vreme ništa nije promenilo, jer je njegova smrt nenadoknadiv gubitak za porodicu Marković.

- Nedostaje mnogo ne samo nama, već svim građanima Srbije. Bio je oličenje poštenja, humanog rada, bavio se sportom, dakle, učestvovao je u svim sferama društva. Gubitak je nenadoknadiv. Jedan je bio moj otac. Ja pokušavam da očuvam ono što je on radio, koliko je to moguće, ali je on lestvicu postavio mnogo visoko. Nadam se da ću da ispunim bar deo onoga što je on radio i da to bude, kako bi on rekao, „domaćinski“, da građani budu zadovoljni, kao i danas naši davaoci – poručio je Marković.

Marković je podsetio da je prošle godine sakupljeno oko 900 jedinica krvi, da se nada da će ove godine biti još više.

- Akcija je postala tradicionalna, a tradicija je i da, pored skromnog poklona, svaki davalac može da se okrepi, da nešto popije i da pojede meso bika s’ ražnja – dodao je Marković.

I KONANIHIN DAO KRV

Zamenik ambasadora Ruske Federacije Aleksandar Konanihin izjavio je da je pozitivno iznenađen, jer nije očekivao ovakav odziv na humanitarnu akciju dobrovoljnog davanja krvi i tako dobru organizaciju, a potom dodao:

- Ovde je toliko doktora, medicinskih radnika i toliko dobrovoljnih davalaca krvi. Neverovatno. Po mom mišljenju, grad Jagodina treba da neguje ovu tradiciju i da se svakog 2. maja vidimo ovde. Ja sam danas ovde iz više razloga. Pre svega, ovde sam u znak pažnje i sećanja na mog prijatelja Palmu, sa kojim sam se poznavao više od 16 godina. Mnogo smo lepo sarađivali i nisam mogao da propustim ovu priliku i da ne dođem.

Konanihin je kao drugi razlog dolaska naveo želju da izrazi solidarnost sa bolesnim ljudima koji traže pomoć, te je ovo odlična prilika da lično pomogne, da je prvi put dao krv u Srbiji, dok je u Rusiji to uradio desetak puta, ali da akciju ove razmere nigde nije video.

- Srbi su jak narod, ali ja sam želeo da dodam malo ruske krvi, kako biste bili još jači narod – rekao je Konanihin kroz osmeh.

AKCIJA ZNAK POŠTOVANJA LIKA I DELA DRAGANA MARKOVIĆA PALME

Doktorka Olivera Savić, direktorka Instituta za transfuziju krvi Srbije, zahvalila se dobrovoljnim davaocima koji su odvojili svoje vreme, da bi pomogli nekom drugom.

- Svako ko ima dobru volju i oseća se zdravim, a ima između 18 i 65 godina, dobrodošao je danas, kako bi učestvovao na ovoj tradicionalnoj akciji – poručila je dr Savić.

Prvi davalac bio je Nebojša Radić (50) iz Voljavča nadomak Jagodine, koji je dragocenu tečnost dao preko 50 puta.

- Krv dajem, pre svega, iz humanih razloga, a naročito zato što je posvećena Draganu Markoviću Palmi. Mislim da je ovo odličan način da mu se vrati za sve humane stvari koje je on učinio za Jagodince – rekao je Radić za portal TV Palma Plus i pohvalio organizaciju akcije.

Goran Milošević, član Kluba dobrovoljnih davalaca krvi „Sveti Sava“ iz Nikšića, sa drugim davaocima prešao je 430 kilometara samo da bi učestvovao u današnjoj akciji.

-Pobratimili smo sa Udruženjem dobrovoljnih davalaca krvi „Dragan Simijonović Siki“, sa kojim sarađujemo dugi niz godina. Mogli smo da budemo humani i u Crnoj Gori, ali smo došli zbog velikog prijateljstva sa pobratimima, ali i iz poštovanja prema liku i delu Dragana Markovića Palme, koji nas je dočekivao kad god smo dolazili – izjavio je Milošević.

JAGODINA U SRCU

Branimir Nikčević iz Nikšića, koji je danas krv dao po 86. put, kaže da će se odazvati svakoj akciji koju Jagodina bude organizovala.

- Ovde smo, takoreći, starosedeoci. Jagodinu sam zavoleo, u srcu mi je i svakako ćemo nastaviti druženje. Dragana Markovića Palmu sam lično poznavao, uvek nas je srdačno dočekao i, čini mi se, kao da je danas tu sa nama. Tradiciju druženja nastavio sam sa njegovim sinom Daliborom, koji nastavlja njegovim stopama. Došao sam porodično – moja dva blizanca i brat od tetke. Sva četvorica smo dali krv, a dolazićemo i ubuduće. Hvala na odličnom gostoprimstvu – izjavio je Nikčević.

Vlado Subotić Maser iz Bijeljine veli da mu nije bilo teško da putuje šest sati samo da bi se priključio današnjoj akciji dobrovoljnog davanja krvi.

- Iako nisam lično poznavao Dragana Markovića Palmu, došao sam da iskažem humanost, da nekome pomognem i zato što volim Jagodinu i volim da se družim sa Jagodincima – rekao je Subotić.

Akciji su se priključili i fudbaleri FK „Borac“ iz Arnajeva kod Barajeva.

- Drago mi je da je došao veliki broj ljudi da podrži ovu akciju. Mi smo došli da se pridružimo humanom delu i da pomognemo onima kojima je pomoć potrebna. Prijatelji smo sa Jagodinom i sa Daliborom i zato smo došli da ispoštujemo ovu humanitarnu akciju – rekao je predsednik FK „Borac“ iz Arnajeva Darko Stojanović.

BIK NA RAŽNJU

Pored brojnih darova, davaoci su počašćeni i mesom bika sa ražnja, koji je Slobodan Stojadinović iz Arilja sa četvoricom pekača, u Akva parku u Jagodini, izgrađenom zahvaljujući Draganu Markoviću Palmi, pekao od juče.

- U Jagodini smo po drugi put, jer nam je čast da na ovaj način obeležimo rođendan Dragana Markovića Palme. Bik je bio težak 750 kilograma, nanizali smo ga juče, na vatru smo ga stavili oko 20 sati i do večeras do 18 sati trebalo bi da se završi kompletno pečenje. Za vatru je potrebno 4 metra drva i 10 džakova ćumura. U ranim jutarnjim satima već je bilo mesa za degustaciju, što je veliki uspeh. Ispalo je prva liga. Pored toga, daćemo i krv iz poštovanja prema pokojnom Draganu Markoviću Palmi – rekao je Stojadinović i dodao da je bio na mnogim destinacijama, ali da na ovakvoj atraktivnoj lokaciji nisu nikada.

ZAHVALNICE

Predstavnicima udruženja, čiji su članovi učestvovali u današnjoj akciji, i novinarima Dalibor Marković Palma uručio je zahvalnice.

Autor: Pink.rs