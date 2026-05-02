'NJEGOV ROĐENDAN OBELEŽAVAMO ONAKO KAKO JE ON ŽIVEO, POMAŽUĆI DRUGIMA' Dačić u Jagodini podržao akciju dobrovoljnog davanja krvi u znak sećanja na Palmu

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić prisustvovao je danas u Jagodini Drugoj memorijalnoj akciji dobrovoljnog davanja krvi u znak sećanja pokojnog predsednika stranke Jedinstvena Srbija Dragana Markovića Palme.

- Danas sam u Jagodini kako bih podržao Drugu memorijalnu akciju dobrovoljnog davanja krvi, organizovanu u znak sećanja na mog brata Dragana Markovića Palmu. Tu sam, u njegovoj Jagodini, sa njegovom porodicom i ljudima koje je toliko voleo, da njegov rođendan obeležimo onako kako je on živeo pomažući drugima - napisao je Dačić na Instagramu.

Naglasio je da krv koju danas Jagodinci i drugi ljudi dobre volje daju spasava živote, a da Markovićevo ime "nastavlja da spaja ljude".

