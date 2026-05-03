KROZ GORU I VODU! Za Gorsku službu Srbije nema prepreka, posle noćne pretrage pronađen i zbrinut muškarac koji se izgubio na Divčibarama (FOTO+VIDEO)

Pripadnici Gorske službe spasavanja uspešno su locirali i zbrinuli muškarca koji se izgubio na Divčibarama prethodne noći.

Sinoć oko 23 časa primili smo poziv da se muška osoba izgubila na području Divčibara.

Naši spasioci su u kratkom roku izašli na teren, a u saradnji sa Vatrogasno-spasilačkom jedinicom Divčibare i Policijskom upravom Valjevo organizovana je pretraga. Nakon prikupljenih informacija, pretraga je sprovedena u više pravaca na širem području.

"Osoba je ubrzo locirana u blizini Velike Pleći i bezbedno zbrinuta", poručili su hrabri pripadnici Gorske službe spasavanja.

Autor: A.A.