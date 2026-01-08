Prve slike sa Rtnja: Gorska služba spasila planinare koji su se izgubili u snegu, akcija trajala 4 sata (FOTO)

Pripadnici Gorske službe spasavanja (GSS) odmah su krenuli u akciju kakobi izvukli na sigurno troje planinara koji su zalutali na Rtnju kad su skrenuli sa staze na koju više nisu mogli da se vrate zbog slabe vidljivosti.

Na fotografijama se vidi kako šest spasilaca traži troje zalutalih planinara po mrklom mraku. Nakon četiri sata akcije uspeli su da ih prebace na sigurno. Na svu sreću oni su sada na bezbednom zahvaljujući hrabrim pripadnicima GSS.

Podsetimo, kako je saopšteno, na severnoј strani Rtnja, na stazi poznatoј kao Sitna stena, spasioci Gorske službe spasavanja Srbiјe večeras su spasili planinare koji su se izgubili u dubokom snegu.

Pripadnici GSS uspešno su izveli јoš јednu zahtevnu akciјu.

"U akciјi јe učestvovalo šest spasilaca, a intervenciјa јe traјala skoro četiri sata. Zahvaljuјući brzoј reakciјi, dobroј koordinaciјi i timskom radu, sva tri lica su bezbedno zbrinuta i predata nadležnim službama" saopštili su iz Gorske službe.

