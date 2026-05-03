OD CIVILA DO KOMANDIRA: Nova generacija podoficira Vojske Srbije na obuci u Pančevu (FOTO+VIDEO)

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je šestomesečno osposobljavanje kandidata iz građanstva za prve podoficirske dužnosti.

Osposobljavanje obuhvata strojevu, vatrenu, taktičku i fizičku obuku, vojnu topografiju i upotrebu savremenog naoružanja i vojne opreme.

Četvrta klasa kandidata iz građanstva prolazi drugi od ukupno tri modula usavršavanja, na kojima će naučiti da komanduju timom, grupom i odeljenjem, ali i da obučavaju vojnike na služenju vojnog roka i buduće kandidate za podoficire.

Prva dva modula realizuju se u Pančevu, nakon čega slušaoci odlaze u specijalističke centre na 17 sedmica, gde se usko osposobljavaju za početne podoficirske dužnosti.

Svi pojedinci koji su se prijavljivali na prethodne konkurse pokazivali su izuzetne rezultate, čime su učestvovali u jačanju i podizanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

- Posedujemo izuzetne instruktorske timove. Instruktori za obuku su iskusne starešine koje svojim znanjem, stavom i primerom doprinose i na pravi način prikazuju kako treba da izgleda jedan podoficir Vojske Srbije - rekao je vodnik Miroslav Mrđan.

Buduće podoficire očekuju specijalistička obuka i stažiranje na odgovarajućim formacijskim mestima u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije, nakon čega će biti promovisani u čin vodnika i raspoređeni na početne dužnosti u jedinicama.

Autor: Iva Besarabić

