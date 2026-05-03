OD CIVILA DO KOMANDIRA: Nova generacija podoficira Vojske Srbije na obuci u Pančevu (FOTO+VIDEO)

U Centru za obuku i usavršavanje podoficira „Narednik Milunka Savić“ u Pančevu u toku je šestomesečno osposobljavanje kandidata iz građanstva za prve podoficirske dužnosti.

Osposobljavanje obuhvata strojevu, vatrenu, taktičku i fizičku obuku, vojnu topografiju i upotrebu savremenog naoružanja i vojne opreme.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Četvrta klasa kandidata iz građanstva prolazi drugi od ukupno tri modula usavršavanja, na kojima će naučiti da komanduju timom, grupom i odeljenjem, ali i da obučavaju vojnike na služenju vojnog roka i buduće kandidate za podoficire.

Prva dva modula realizuju se u Pančevu, nakon čega slušaoci odlaze u specijalističke centre na 17 sedmica, gde se usko osposobljavaju za početne podoficirske dužnosti.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Svi pojedinci koji su se prijavljivali na prethodne konkurse pokazivali su izuzetne rezultate, čime su učestvovali u jačanju i podizanju operativnih sposobnosti Vojske Srbije.

- Posedujemo izuzetne instruktorske timove. Instruktori za obuku su iskusne starešine koje svojim znanjem, stavom i primerom doprinose i na pravi način prikazuju kako treba da izgleda jedan podoficir Vojske Srbije - rekao je vodnik Miroslav Mrđan.

Buduće podoficire očekuju specijalistička obuka i stažiranje na odgovarajućim formacijskim mestima u centrima za specijalističku obuku i jedinicama Vojske Srbije, nakon čega će biti promovisani u čin vodnika i raspoređeni na početne dužnosti u jedinicama.

Autor: Iva Besarabić