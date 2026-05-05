'PALA MI JE ČAŠA SA STOLA' Bruje mreže o snažnom zemljotresu koji je pogodio Srbiju

Snažna dva zemljotresa od kojih je jači iznosio čak 4.1 stepena Rihtera pogodila su tokom noći Srbiju, a uznemireni građani sa severa zemlje još ne mogu da se "opasulje", pa opisuju kako je sve izgledalo tokom tih, kako se njima činilo, poslednjih minuta.

Kako komentarišu građani na poznatoj društvenoj mreži "Redit", potres se uglavnom osetio u delovima Vojvodine, koja se, kako kažu, tresla.

"Osetio sam. Bilo je kao da je pet kamiona prošlo pored moje kuće", piše jedan od korisnika.

Prema rečima drugog koji se na isti nadovezao, njemu se cela kuća potresla.

"U trenutku zemljotresa je neki automobil prolazio, pomislio sam da se zabio u kuću", piše on.

Vidi se dalje po komentarima kako se potres osetio u Somboru, Baranji, Novom Sadu... Ovo su samo neki od komentara građana:

"U Somboru se dobro osetio. Kratkotrajno ali dovoljno da probudi ljude"

"Pala mi je čaša sa stola"

"Vojvodina se tresla"

Samo su neki od komentara ljudi koji su osetili jedan od jačih potresa zabeleženih kod nas u poslednje vreme.

Podsetimo, prema trenutno dostupnim informacijama, potresi su se dogodili kod Bezdana, a prvi oko pola tri ujutru.

Epicentar je zabeležen na dubini od 15 kilometara i to na obodu Specijalnog rezervata "Gornje Podunavlje" i sredini puta između Bezdana i Bačkog Monoštora.

Na osnovu podataka Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, zemljotres je bio magnitude 4.3 stepeni Rihtera u 2:35 časova, a epicentar potresa lociran je u blizini Kupusina, na oko 8.0856 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 45.8 i dužine 18.96.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima, smešten je na dubini od približno 10 kilometara ispod površine zemlje.

Drugi se, kako izveštava Republički seizmološki zavod Srbije, dogodio samo desetak minuta kasnije, a bio je jačine 2.5 stepena Rihtera.

Epicentar je lociran u centru samog Bezdana na dubini od 8 kilometara.

Sa time se slažu i iz Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, pa navode da je epicentar potresa lociran u blizini Koluta, na oko 6.0660 kilometara od njegovog centra, pri geografskim koordinatama širine 45.84 i dužine 18.91.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

pročitajte još KIŠA NA ĐURĐEVDAN GOVORI MNOGO O LETU KOJE DOLAZI: Ova verovanja i običaji se vezuju za krsnu slavu i vremenske prilike

Autor: Marija Radić