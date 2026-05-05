U dva srpska grada već je 27 stepeni: Danas i sutra do 30, pa POTPUNI PREOKRET

Pravi letnji dan u Srbiji. Širom zemlje je sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine.

Trenutne temperature kreću se od 23 do 27 stepeni, u Beogradu je 25 stepeni. Najtopliji su Zaječar i Kikinda sa 27 stepeni.

Zlatibor meri 19, Sjenica 20, a Kopaonik 14 stepeni.

U nastavku dana sunčano i veoma toplo, na severu uz umereno povećanje oblačnosti.

Maksimalna tempeatura biće danas od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 29.

Veoma toplo očekuje se i sutra, ali će biti promenljivo oblačno.

Maksimalna temperatura biće i sutra kao i danas.

Na severu i zapadu biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom.

Već u četvrtak svežije, a najsvežije biće u petak, kada će temperature na zapadu Srbije biti niže i za 10 stepeni u odnosu na danas i sutra.

Maksimalna temperatura biće od 18 na zapadu do 24°C na jugoistoku Srbije.

U petak će padavine biti najizraženije, ponegde i obilnije, uz jače pljuskove sa grmljavinom.

U subotu promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa padavinama.

U nedelju sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura iznad 25 stepeni.

Autor: S.M.