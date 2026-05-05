U dva srpska grada već je 27 stepeni: Danas i sutra do 30, pa POTPUNI PREOKRET

Pravi letnji dan u Srbiji. Širom zemlje je sunčano i veoma toplo vreme za ovo doba godine.
Trenutne temperature kreću se od 23 do 27 stepeni, u Beogradu je 25 stepeni. Najtopliji su Zaječar i Kikinda sa 27 stepeni.
Zlatibor meri 19, Sjenica 20, a Kopaonik 14 stepeni.
U nastavku dana sunčano i veoma toplo, na severu uz umereno povećanje oblačnosti.
Maksimalna tempeatura biće danas od 25 do 30 stepeni, u Beogradu do 29.
Veoma toplo očekuje se i sutra, ali će biti promenljivo oblačno.
Maksimalna temperatura biće i sutra kao i danas.
Na severu i zapadu biće uslova za lokalne pljuskove sa grmljavinom.
U četvrtak i petak promenljivo oblačno i svežije, povremeno sa kišom, pljuskovim i grmljavinom.
Već u četvrtak svežije, a najsvežije biće u petak, kada će temperature na zapadu Srbije biti niže i za 10 stepeni u odnosu na danas i sutra.
Maksimalna temperatura biće od 18 na zapadu do 24°C na jugoistoku Srbije.
U petak će padavine biti najizraženije, ponegde i obilnije, uz jače pljuskove sa grmljavinom.
U subotu promenljivo oblačno i toplije, ponegde sa padavinama.
U nedelju sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura iznad 25 stepeni.
