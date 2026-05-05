ALARMI RHMZ-a POPALJENI ZBOG OVE POJAVE: Opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji rade na struju

Izvor: Pink.rs/Blic

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio je žuti meteoalarm zbog grmljavine za sutra i prekosutra, odnosno za sredi u četvrtak.

Prema vremenskoj prognozi RHMZ, u naredna dva dana, tačnije 6. i 7. maja, za stanovnike Bačke, Banata, Srema i Zapadne Srbije uključen je žuti meteoalarm zbog pojave grmljavine.

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", piše na sajtu RHMZ-a .

U opisu konkretno za ovo upozorenje navodi se: Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina.

UTICAJ:

Rizik od udara groma

Opasnost za život ljudi i životinja

Problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju

Rizik od iniciranja pojave vatre

Problemi u telekomunikacijama

Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma

Moguća je lokalna pojava intezivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini

Toplo vreme, ali i pljuskovi sa grmljavinom

Narednih dana, prema prognozi RHMZ-a, očekuje se toplo vreme sa dnevnom temperaturom u sredu, 6. maja od 24 do 29 stepeni, a zatim u intervalu od 22 do 27 stepeni.

Tokom dana biće promenljivo uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom koja će biti češća u petak i subotu.

U dva srpska grada već je 27 stepeni: Danas i sutra do 30, pa POTPUNI PREOKRET

Autor: Marija Radić

