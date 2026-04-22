UPALJEN ALARM ZA CELU SRBIJU! Gledamo u nebo i ne verujemo da će OVO sutra da se desi! RHMZ upravo poslao upozorenje: Budite u pripravnosti

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je danas upozorenje za čitavu Srbiju - nijedan deo zemlje sutra, 23. aprila neće biti izuzet zbog jedne opasne pojave. Upaljen je žuti meteoalarm koji označava da vreme može biti opasno!

Uprkos najavama RHMZ-a da nas sutra prvo očekuje toplije vreme sa dužim sunčanim intervalima, ipak će građani čitave Srbije u jutarnjim časovima da osete jak prizemni mraz, a negde će temperature ići par stepena ispod nule, poput Zlatibora gde je najavljeno -2, a na Kopaonik -5 stepeni Celzijusa.

Upravo zbog niskih temperatura u jutarnjim časovima upaljen je žuti meteoalarm na teritoriji čitave Srbije zbog jedne opasne pojave - ekstremno niskih temperatura. Označava da vreme potencijalno može da bude opasno. Mraz je naročito opasan zbog roda brojnih poljoprivrednih kultura i može sve da uništi!

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", apeluje RHMZ.

Jak mraz pa 20 stepeni!

Tokom dana temperature, prema najavama RHMZ-a, skaču i za 20 stepeni Celzijusa, koliko će i iznositi najviša dnevna, te ćemo u roku od par sata da osetimo pravi vremenski rolerkoster.

"Tokom dana pretežno sunčano uz malu i umerenu oblačnost i toplije. Vetar slab i umeren severozapadni, sredinom dana i posle podne i jak. Jutarnja temperatura od 0 do 6, a najviša dnevna od 16 do 20", saopštio je RHMZ.

Iznenađujuće je to što danas cela Srbija u zelenoj boji, što znači da nema nikakve vremenske nepogode ili opasnosti, dok će za 24 sata svaki deo naše zemlje biti u žutom.

Do kraja sedmice pretežno sunčano uz promenlјivu oblačnost i dnevne temperature u okviru prosečnih vrednosti za treću dekadu aprila.

Autor: Iva Besarabić