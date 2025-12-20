UPALJEN ALARM ZA SKORO CELU SRBIJU: Magla okovala zemlju, stiže i sneg

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je žuti meteo alarm za gotovo celu Srbiju zbog guste magle i niske oblačnosti koja će se zadržavati danas i sutra. Samo je Banat u „zelenom“.

Prognoza za vikend

Ujutro i pre podne: magla i niska oblačnost na zapadu Vojvodine, zapadu i istoku Srbije, kao i po kotlinama i dolinama reka.

U pojedinim mestima magla će se zadržati tokom celog dana.

U ostalim krajevima: pretežno sunčano, naročito na visokim planinama.

Vetar: slab promenljiv, u košavskom području slab do umeren, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno jak, južni i jugoistočni.

Temperature: najniža od -3 do 5°C, najviša od 5 do 10°C, u mestima sa maglom oko 2°C.

Upozorenje RHMZ-a

„Vreme može biti opasno (potencijalno). Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Ne preduzimajte nepotrebne rizike“, navodi se u obrazloženju alarma.

Vremenska prognoza za naredne dane

Nedelja i ponedeljak: oblačno i maglovito, na istoku Srbije ponegde sipeća kiša; u brdsko-planinskim predelima jugozapada i juga pretežno sunčano.

Utorak: magla i niska oblačnost u Timočkoj Krajini, na zapadu zemlje i po kotlinama juga.

Sreda, 24. decembar: naoblačenje s kišom zahvatiće jugozapadne krajeve, zatim i ostatak Srbije; na planinama kratkotrajno sneg.

Četvrtak i dalje: padavine ređe, temperatura u manjem padu.

Košavsko područje: umeren i jak vetar, na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno olujni jugoistočni.

Autor: Dalibor Stankov