SPREMITE SE ZA JAKO ZAHLAĐENJE Objavljena detaljna prognoza za novembar: Evo kog datuma kreću PLJUSKOVI

Republički hidrometeorološki zavod najavio je da će danas, 2. novembra, jutro biti prohladno sa lokalnom pojavom kratkotrajne magle i niske oblačnosti.

U toku dana u većini mesta pretežno sunčano i toplo. Slaba do umerena oblačnost bez padavina povremeno se očekuje u Vojvodini i zapadnoj Srbiji.

- Vetar slab do umeren, južnih i istočnih smerova, na jugu Banata, u donjem Podunavlјu i u planinskim predelima jugozapadne Srbije povremeno pojačan. Najviša dnevna temperatura od 19 do 26 °C, najavljuje RHMZ.

Pljuskovi, grmljavine i pad temperature

Potom sutradan nas očekuje prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima.

U ponedelјak 3. novembra prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim plјuskovima sa grmlјavinom uz pad temperature. Vetar u skretanju na severozapadni i u pojačanju.

U ponedeljak žuti meteoalarm

Sutradan, kako najavljuje RHMZ, na snazi će biti žuti meteoalarm u većem delu Srbije i to zbog dve opasne pojave - kiše i grmljavina.

U utorak 4. novembra prestanak padavina uz postepeno razvedravanje, osim na istoku i jugoistoku Srbije gde će se zadržati promenlјivo oblačno. Od srede 5. novembra jutra mestimično sa slabim prizemnim mrazom i maglom, a tokom dana biće pretežno sunčano uz maksimalne temperature od 14 do 19 °C.

Umereno naoblačenje očekuje se u petak 7. novembra, a za vikend i retka (izolovana) pojava kratkotrajne kiše.

Kad stiže jako zahlađenje u Srbiju?

Prema najavi meteorologa Marko Čubrilo ponedeljak donosi prolazno naoblačenje uz kišu i zahlađenje. Posle 5. novembra, pa sve do oko polovine meseca suvo uz temperature oko ili malo iznad proseka.

Prema njegovoj najavi, sredinom meseca mogao bi se uspostaviti trend jačeg zahlađenja.

"U nedelju uveče prvo na zapadu naoblačenje sa kišom i pljuskovima koje bi tokom noći ka ponedeljku zahvatilo severne, a u ponedeljak tokom dana i ostale delove regiona. Sa padavinama vetar u okretanju na severozapadni smer uz zahlađenje tako da bi se u ponedeljak dnevni maksimum kretao od +5 na zapadu do oko +22 na istoku regiona", najavljuje Čubrilo.

Kako dodaje, od 4. novembra do oko polovine meseca uglavnom suvo i stabilno vreme. Preko dana prijatno uz maksimume najčešće od +9 do +16 stepeni Celzijusa, ali očekuje se da noći budu hladne i lokalno maglovite uz minimume od -1 do +5 stepeni Celzijusa.

"Dugoročne projekcije pokazuju da bi se prema sredini meseca mogao uspostaviti trend jačeg zahlađenje, ali do tada ima još jako mnogo vremena i upitno je hoće li se taj trend i održati", zaključuje Čubrilo.

Autor: S.M.