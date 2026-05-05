CAR:GO ulaže 10 miliona evra u obnovu flote i uvodi nove klase vozila

Domaća platforma za urbanu mobilnost CAR:GO najavljuje novu fazu razvoja poslovanja kroz investiciju od 10 miliona evra, namenjenu obnovi i modernizaciji voznog parka, kao i uvođenje novih klasa koje dodatno podižu standard usluge.

U okviru investicionog ciklusa, kompanija uvodi najnovije Mercedes modele G, S, E i V klase, koji predstavljaju vrhunac automobilske industrije i obezbeđuju maksimalan nivo komfora, udobnosti, bezbednosti i luksuza u svakodnevnoj vožnji.

Paralelno sa modernizacijom flote, CAR:GO proširuje svoju ponudu i uvodi nove klase. LUX klasa predstavljaće premium iskustvo vožnje za korisnike koji očekuju najviši nivo usluge i ekskluzivnosti, VAN klasa biće praktično rešenje za veće grupe putnika, porodična i poslovna putovanja, a u okviru aplikacije biće dostupna i CAR:GO taxi usluga, kao dodatna opcija koja povećava dostupnost i fleksibilnost prevoza u realnom vremenu.

„Naša vizija je jednostavna - grad u kome je mobilnost pametna, dostupna i prilagođena potrebama svih korisnika. Ulaganje u najnovije Mercedes G, S, E, GLE i V klase znači da podižemo standard vožnje na nivo koji Beograd zaslužuje. Poruka je jasna! Legenda je tu i podiže standarde,“ navode iz CAR:GO-a.

Ovim potezom CAR:GO dodatno učvršćuje svoju poziciju lidera u inovacijama urbane mobilnosti i odgovara na rastuće potrebe građana Beograda za bržim, dostupnijim i raznovrsnijim načinima prevoza.

Nove usluge i obnovljena flota biće postepeno dostupne korisnicima tokom 2026. godine.