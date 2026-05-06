MAJ REZERVISAN ZA LETNJE TEMPERATURE! Izdato upozorenje: Jedan podatak šokira, ali je ISTINA

Srbiju ovog 6. maja očekuje pravi letnji dan. Temperature će, kako je najavio Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) danas dostići 30. stepen Celzijusa, a ništa manja temperatura ne očekuje se ni narednih dana.

Međutim, ovo nije jedini put u istoriji kada je naša zemlja bila ovako rano na udaru vrelog talasa, a u ovom tekstu podsetili smo se nekih najjačih temperaturnih, majskih šokova.

Te davne 1969. godine, proleće je pokazalo svoje najekstremnije lice. Dok se Evropa polako budila iz zimskog sna, Beograd je 19. maja pogodila vreva dostojna Sahare. Termometri su se zaustavili na neverovatnih 34,9°C, što do danas ostaje zvanični apsolutni rekord za prestonicu u petom mesecu.

Ulice su bile puste, a fontane su postale jedino utočište za građane koji nisu očekivali ovakav temperaturni šok usred maja.

Nakon 1969, dosta je vremena prošlo do novog majskog naglog skoka temperatura. Ponovo se takav fenomen dogodio tek u maju 2003. godine, koji je takođe ostao upamćen kao predigra za jedno od najtoplijih leta u modernoj istoriji Evrope. Srbija se već sredinom meseca suočila sa tropskim talasom koji je temperaturu podigao na 34,1°C.

Bio je to jasan signal meteorologa da se klima menja, jer visoke temperature nisu bile samo kratkotrajni eksces, već višednevna opsada vreline koja je iscrpela i ljude i poljoprivredu pre nego što je jun uopšte počeo.

Zatim se u Srbiji dogodio tropski talas modernog doba. Novi milenijum doneo je sve učestalije temperaturne skokove, a 2015. godina se izdvojila po ranom i agresivnom prodoru toplote. Dok su se bašte kafića tek otvarale, građani Loznice i Valjeva su se već 6. maja suočavali sa temperaturama preko 31°C.

Ovaj talas ostao je zabeležen po svojoj neobičnoj ranoj pojavi, podsećajući nas da granica između proleća i leta postaje sve tanja i nepredvidljivija.

Poslednjih nekoliko godina, majski tropski dani prestaju da budu senzacija i postaju statistički prosek. Godine 2022. i 2024. zabeleženi su prodori toplog vazduha sa severa Afrike koji su već u prvoj polovini meseca "zakucali" živu u termometru na preko 32°C.

Ovi talasi postali su specifični po visokom indeksu UV zračenja i vlagi koja stvara osećaj sparine, karakterističan više za julsku vrelinu nego za majsko cvetanje.

Na sajtu RHMZ-a, najavljene su i biometeorološke prilike za 6. i 7. maj, kao i kako će ovakav nagli skok tokom samog početka maja uticati na određene populacije.

Kako tamo piše, kada je ova sreda u pitanju, vremenske prilike čak će i pogodovati hronično obolelim i osetljivim osobama, a izvesne tegobe mogu imati srčani bolesnici. Meteoropatske reakciјe se, kako piše dalje, mogu јaviti u blažoј formi.

Kada je o sutrašnjem danu reč, očekivana biometeorološka situaciјa može nepovoljno delovati na srčane bolesnike, asmatičare i nervno labilne osobe. Kod meteoropata mogući su, piše na kraju, bolovi u kostima i zglobovima i promenljivo raspoloženje. U saobraćaјu se savetuјe dodatna pažnja.

Autor: S.M.