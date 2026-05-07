STIŽE JAKO NEVREME: Gore alarmi zbog dve OPASNE pojave! RHMZ UPOZORAVA: Prete nam intenzivni pljuskovi i jak vetar i to nije sve

Vreme u Srbiji narednih dana biće opasno, naročito sutra i u subotu za kada je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) upalio alarme za gotovo celu Srbiju i to zbog dve opasne pojave koje mogu da nasu velike štete i koje su opasne i za ljudi i za životinje, ali i po imovinu.

Preti nam pljusak ili jaka kiša sa količinom padavina veće od 10 l/m² u periodu do 3 sata, kao i pojava grmljavine.

RHMZ upalio je za danas, sutra i u subotu (7, 8 i 9. maja) žuti meteoalarm zbog dve opasne pojave.

Žuti meteoalarm biće danas na snazi samo u Bačkoj i to zbog grmljavine.

Sutra, 8. maja, polovina Srbije biće pod alarmom zbog dve opasne pojave – grmljavina i pljuskova.

Lokalna pojava grmljavina sa ili bez padavina pogodiće:

- Bačku

- Banat

- Srem

- Beograd

- Zapadnu Srbiju

- Šumadiju

- Pomoravlje

- Jugozapadnu Srbiju

Pljusak kiše ili jaka kiša sa količinom padavina veće od 10 l/m² u periodu do 3 sata biće sutra na snazi u celoj Srbiji, osim u istočnoj, jugoistočnoj Srbiji i na Kosovu i Metohiji.

U subotu, 9. maja, na snazi će biti žuto upozorenje zbog grmljavine i jakih pljuskova skoro za celu zemlju, osim u Bačkoj i Sremu.

Šta znači žuto upozorenje zbog pljuskova

RHMZ upalio je žuti meteoalarm zbog pljuskova ili jaka kiša sa količinom padavina veće od 10 l/m² u periodu do 3 sata. Šta to tačno znači?

"Poteškoće u urbanim sredinama (posebno problemi sa kišnom kanalizacijom i kišnim kolektorima), problemi u saobraćaju i transportu, odlaganje već planiranih poljoprivrednih aktivnosti. Moguća je šteta na pokretnoj i nepokretnoj imovini i povređivanje ljudi i životinja", ističe se na sajtu RHMZ-a.

Šta znači žuto upozorenje zbog grmljavina

Takođe, na snazi je, kako smo već istakli, i žuti meteoalarm zbog lokalne pojave grmljavina sa ili bez padavina.

"Rizik od udara groma, opasnost za život ljudi i životinja, problemi u radu svih uređaja koji koriste električnu energiju, rizik od iniciranja pojave vatre, problemi u telekomunikacijama. Mogući problemi u transportu električne energije zbog udara groma. Moguća je lokalna pojava intenzivnih pljuskova, bujica i jakih udara vetra sa štetama na pokretnoj i nepokretnoj imovini"; ističe RHMZ.

Šta znači žuti meteoalarm

Žuti meteoalarm označava da vreme može biti opasno (potencijalno).

"Vremenske pojave koje su prognozirane nisu neuobičajene, ali je potreban oprez ako planirate aktivnosti koje su izložene meteorološkom riziku. Treba nastaviti sa informisanjem o očekivanim meteorološkim uslovima. Ne preduzimajte nepotrebne rizike", saopštava RHMZ.

Kako će vreme u Srbiji da bude danas

Danas promenlјivo oblačno i malo svežije. Kratkotrajna kiša ili plјusak mestimično se očekuju ujutru i pre podne, a posle podne uglavnom samo na severozapadu, jugoistoku i istoku Srbije. Vetar slab i umeren, južni. Najviša temperatura od 21 do 25 stepeni.

Narednih dana zadržaće se promenlјivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili plјuska sa grmlјavinom i to posebno u petak i subotu, kao i sredinom naredne sedmice. Dnevna temperatura od 21 do 28 stepeni.

Autor: Iva Besarabić