Biće svega - i sunca i oblaka, a uveče HLADAN TUŠ! Objavljena prognoza i za narednih 10 dana

U Srbiji će biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima, navodi se u današnjoj prognozi Republičkog hidrometeprološkog zavoda (RHMZ).

Pre podne na jugozapadu i jugu, a posle podne i uveče i u ostalim krajevima uslediće jače naoblačenje.

Mestimično se očekuje kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom.

Duvaće slab, promenljiv vetar.

Najniža temperatura biće od 9 do 15 stepeni, a najviša od 21 do 26.

U Beogradu će pre podne biti promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Posle podne očekuje se jače naoblačenje, koje će uveče i tokom noći usloviti kišu. Duvaće slab, promenljiv vetar. Najniža temperatura biće od 13 do 15 stepeni, a najviša oko 24.

Idućih sedam dana (do 15. maja) očekuje se promenljivo vreme uz smenu sunčanih perioda, oblačnosti i lokalne pojave kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom i to posebno u subotu, kao i sredinom naredne sedmice.



Dnevna temperatura u većini mesta biće od 21 do 28 stepeni, a od srede (13. maja) biće u postepenom padu, navodi se u prognozi RHMZ.

Autor: S.M.