Važna vest za vozače iz Srbije! Grci više OVO ne dozvoljavaju, koštaće vas papreno

Grčka je od 1. januara 2026. dodatno pooštrila saobraćajne zakone, pa letovanje može ozbiljno da vam presedne ako niste pažljivi. Više nije stvar samo u novcu, već u tome što su Grci postali rigorozni sa oduzimanjem vozačkih dozvola i skidanjem tablica, što vas ostavlja "zarobljenim" u Grčkoj bez automobila.

Ono na šta treba obratiti pažnju je da Grci više ne dozvoljavaju da platite 50 odsto kazne ako to uradite odmah (ta olakšica je ukinuta). Sada se plaća pun iznos, a policija često odmah na licu mesta skida tablice, što je najveći problem za turiste.

Evo na šta srpski vozači moraju najviše da obrate pažnju:

Pušenje u kolima

Ovo je možda najveća "zamka". Ako u automobilu imate dete mlađe od 12 godina, a vi (ili bilo koji drugi putnik) zapalite cigaretu:

Kazna je 1.500 €. Ako se puši u taksiju ili vozilu javnog prevoza, kazna skače na 3.000 €.

Uz novčanu kaznu ide i oduzimanje vozačke dozvole na mesec dana.

Pojasevi i dečija sedišta

Grčka policija sada masovno kažnjava vozača za greške putnika:

Ako putnici nisu vezani: Kazna je 150 € po osobi, ali tu istu kaznu plaća i vozač (ukupno može biti i preko 800 €).

Dečija sedišta: Obavezna su za decu do 12 godina (ili 135 cm visine). Kazna je 350 €.

Vožnja u papučama

Iako zvuči kao mit, u Grčkoj je kažnjivo voziti u obući koja nije fiksirana za nogu. Ako vas zaustave u papučama ili japankama, kazna je 50 €, jer se smatra da nemate punu kontrolu nad pedalama.

Ovo su najstrože tretirani prekršaji:

Prolazak na crveno svetlo: Kazna je 700 €, uzimaju vam vozačku dozvolu na 60 dana i skidaju tablice sa vozila na 20 dana.

Nepoštovanje znaka STOP: Kazna je takođe 700 €.

Mobilni telefon i "laktarenje"

Korišćenje telefona bez "hands-free" uređaja košta 350 € i oduzimanje dozvole na 30 dana.

Važno: Od 2026. godine, drastično su povećane kazne za ponovljene prekršaje – treći put za isti prekršaj može značiti oduzimanje dozvole na 8 godina!

Parkiranje na mestu za invalide (1.000 €)

Bahato parkiranje se više ne toleriše. Kazna za parkiranje na rampi ili mestu za osobe sa invaliditetom je 1.000 €, uz oduzimanje dozvole na 180 dana.

Autor: S.M.