ONI SU TIHI HEROJI DANAŠNJICE: Usred vatrene stihije pronašli su NJEGA, manjeg i od šake vatrogasca (FOTO)

Neobična situacija odigrala se tokom gašenja požara koji je izbio na deponiji u Bačkoj Palanci kada su među dimom ugledali stvorenje manje od šake vatrogasca.

Sive boje poput pepela, pokušavao je da se spasi i stigao u ruke ovih velikih ljudi.

Objavljene fotografije, izazvale su mnoštvo reakcija nedugo nakon što su se našle na društvenim mrežama.

"U današnjem požaru deponije u Bačkoj Palanci, pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka spasili su jednog malog zekana koji je zalutao u dimu. Heroji ne nose uvek plašt. Ponekad nose kacigu, uniformu i veliko srce", piše u opisu.

Ispod je niz komentara koji hvala nesebičnost i plemenitost vatrogasaca.

"Hrabri i časni momci, tihi heroji današnjice", piše samo u jednom od njih.

Autor: Iva Besarabić