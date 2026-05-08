AKTUELNO

Društvo

ONI SU TIHI HEROJI DANAŠNJICE: Usred vatrene stihije pronašli su NJEGA, manjeg i od šake vatrogasca (FOTO)

Izvor: Pink.rs/Telegraf.rs, Foto: MUP Srbije ||

Neobična situacija odigrala se tokom gašenja požara koji je izbio na deponiji u Bačkoj Palanci kada su među dimom ugledali stvorenje manje od šake vatrogasca.

Sive boje poput pepela, pokušavao je da se spasi i stigao u ruke ovih velikih ljudi.

Objavljene fotografije, izazvale su mnoštvo reakcija nedugo nakon što su se našle na društvenim mrežama.

"U današnjem požaru deponije u Bačkoj Palanci, pripadnici Vatrogasno-spasilačkog voda Bačka Palanka spasili su jednog malog zekana koji je zalutao u dimu. Heroji ne nose uvek plašt. Ponekad nose kacigu, uniformu i veliko srce", piše u opisu.

Ispod je niz komentara koji hvala nesebičnost i plemenitost vatrogasaca.

"Hrabri i časni momci, tihi heroji današnjice", piše samo u jednom od njih.

Autor: Iva Besarabić

#Plamen

#Požar

#Vatra

#Vatrogasci

#stihija

POVEZANE VESTI

Društvo

'HEROJI NEKAD NOSE KACIGU, UNIFORMU I VELIKO SRCE' Vatrogasci došli po pozivu, zatekli nesvakidašnju scenu i još većeg MALOG heroja! (FOTO)

Hronika

GORI KOD BAČKE PALANKE! Vatra guta sve pred sobom! Crni dim prekrio grad (FOTO)

Društvo

POŽAR NA DEPONIJI KOD UŽICA LOKALIZOVAN! Ministarka Vujović o situaciji na terenu i planovima za TRAJNO REŠAVANJE PROBLEMA: Odvojili smo 30 miliona ev

Hronika

STRAŠAN POŽAR IZBIO U STANU U KRALJEVU, A SUMNJA SE DA JE PUNJAČ UZROK: Efikasnom akcijom vatrogasaca sprečeno širenje vatrene stihije na 7. sprat (FO

Društvo

DAČIĆ: Vatrogasci HEROJI – Više od 10 spašenih iz vatrene stihije

Svet

Trampov potez ostavio Ameriku u suzama! Pogledajte kako se oprostio od vatrogasca koji je izgubio život tokom pokušaja atentata na njega