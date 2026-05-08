SPREMITE SE ZA POTOP! Kiša već pada u OVOM delu Srbije, uskoro stižu pljuskovi i u ostale gradove

Širom Srbije u nastavku dana očekuje se umereno do potpuno oblačno i vrlo sparno vreme.

U ovom času kiša je već zahvatila južne delove Srbije, a na udaru su Pčinjski okrug i područje Kosova i Metohije.

Ovaj padavinski sistem u toku poslepodneva premeštaće se dalje ka severu, tako da će do kraja dana i večeri zahvatiti veći deo Srbije, a suvo bi moglo ostati samo na severu Vojvodine.

Biće uslova i za pljuskove sa grmljavinom. Temperatura će se kretati od 20 stepeni na jugu do 25 stepeni na severu i istoku Srbije.

Prvi dan vikenda doneće kišovito i svežije vreme, dok se već drugog dana vikenda očekuje sunčano i ponovo toplo vreme.

Autor: S.M.