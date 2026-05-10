SRBIJA NA UDARU OLUJNOG VETRA: Stižu nepogode sa gradom i obilne padavine - Evo kada će biti NAJKRITIČNIJE

Današnji dan protiče u znaku sunčanijeg i znatno toplijeg vremena, uz temperature do 27-28 stepeni.

Sve više je oblaka. Do kraja dana i tokom večeri tek ponegde se očekuje ređa pojava pljuskova sa grmljavinom.

U ponedeljak se očekuje i dalje toplo, ali promenljivo oblačno, ponegde sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Posle podne i uveče ponegde se moguće kratkotrajne grmljavinske oluje.

Maksimalna teperatura biće od 22 do 28 stepeni.

U utorak prvo na severu i zapadu do kraja dana i u ostalim predelima jače naoblačenje, ali i zahlađenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom.

Biće i izraženih grmljavinskih nepogoda sa gradom, uz olujni vetar i obilnije pljuskove.

Vetar u skretanju na severozapadni, temperatura u osetnijem padu.

U toku večeri i noći razvedravanje, osim na jugu Sbije gde se kiša i pljuskovi očekuju do srede ujutro, a na višim planinama čak i sneg.

U sredu veoma hladno i vetrovito, uz jak severozapadni vetar. Maksimalna temperatura biće od 15 do 19 stepeni.

U četvrtak nešto toplije, a u petak ponovo padavine i oluje sa grmljavinom, uz obilnije padavine.

Za vikend nešto toplije i stabilnije.



Autor: Iva Besarabić