Srpski grad se zabeleo usred maja: Evo šta se desilo nakon strašnog nevremena

Stravično nevreme pogodilo je teritoriju cele Srbije, a pljuskovi, praćeni grmljavinom i gradom, pogodili su Majdanpek.

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, grad veličine klikera je padao u ovoj varošici.

Toliko je napadalo, da se sve zabelelo, kao usred zime.

Na ulicama Majdanpeka su se formirale bujice, a vozila su bila zatrpana padavinama.

Nakon strašnog nevremena, ulice Majdanpeka su ostale pod vodom.

Prema najavi RHMZ, kiša i pljuskovi sa grmljavinom u narednom satu očekuјu se ponegde u Mačvi i Voјvodini, a lokalno јaki pljuskovi s grmljavinom uz intenzivne padavine, јak vetar i grad na područјu Borskog okruga.

