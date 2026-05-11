AKTUELNO

Društvo

Srpski grad se zabeleo usred maja: Evo šta se desilo nakon strašnog nevremena

Izvor: Telegraf, Foto: Pink.rs/B. Barjaktarević ||

Stravično nevreme pogodilo je teritoriju cele Srbije, a pljuskovi, praćeni grmljavinom i gradom, pogodili su Majdanpek.

Kako se vidi na snimcima koji kruže društvenim mrežama, grad veličine klikera je padao u ovoj varošici.

Toliko je napadalo, da se sve zabelelo, kao usred zime.

Na ulicama Majdanpeka su se formirale bujice, a vozila su bila zatrpana padavinama.

Nakon strašnog nevremena, ulice Majdanpeka su ostale pod vodom.

Prema najavi RHMZ, kiša i pljuskovi sa grmljavinom u narednom satu očekuјu se ponegde u Mačvi i Voјvodini, a lokalno јaki pljuskovi s grmljavinom uz intenzivne padavine, јak vetar i grad na područјu Borskog okruga.

Autor: S.M.

#Grad

#Majdanpek

#Nevreme

#Srbija

#pljuskovi

POVEZANE VESTI

Društvo

Potop epskih razmera na auto-putu kod Mihajlovca! Automobili kao čamci, probijaju se kroz vodu

Društvo

Najnovija najava RHMZ: U ove delove naše zemlje do kraja dana stiže novi talas olujnog nevremena

Društvo

Pogledajte kako grad tuče po Hercegovini: Snažno nevreme sa gradom pogodilo Mostar, Neum i Međugorje (VIDEO)

Beograd

GEJZIR NA AUTOKOMANDI: Voda do kolena, probijaju se i vozila i pešaci (VIDEO)

Društvo

SRBIJA NA UDARU JEZIVOG NEVREMENA! Orkanski vetar LOMI drveće, automobil DEMOLIRAN - Delovi Požarevca devastirani (FOTO+VIDEO)

Društvo

Jeziv snimak stiže iz Bele Crkve! Jaka oluja širi se Srbijom: Krupan grad ne prestaje da pada