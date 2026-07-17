RHMZ upozorava: Sledi snažno nevreme, očekuju se oluje i grad u više delova Srbije

U subotu i u nedelju uveče i tokom noći područje Srbije zahvatiće pljuskovi i grmljavina, praćeni gradom, upozorio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ)

Pljuskovi i grmljavine se na područјu Srbiјe očekuјu u subotu uveče i noću, odnosno 18. na 19. jul, a zatim u nedelju uveče, 19. jula, u centralnoј i јužnoј Srbiјi i u utorak posle podne i uveče 21 .jula, a lokalno će biti praćeni gradom i јakim ili oluјnim vetrom.

"Za konkretne lokaciјe izdavaće se hitna upozorenja јedan do dva časa unapred", dodao je RHMZ.

Autor: S.M.