AKTUELNO

Društvo

U SRBIJU STIŽE VELIKO NEVREME: Spremite se za grad i olujni vetar, evo kada se očekuje početak oluje

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić, Pixabay.com ||

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u sredu i četvrtak u Srbiji.

Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na grmljavinske nepogode praćene gradom i olujnim vetrom koje se očekuju u sredu i četvrtak u Srbiji.

Kako se navodi nevreme će najpre u sredu posle podne, kao lokalna pojava, zahvatiti brdsko-planinske predele Srbije, dok se u noći između srede i četvrtka očekuje u Vojvodini i donjem Podrinju u sklopu nadolazećeg linijskog grmljavinskog sistema iz Mađarske i Hrvatske.

Dodaje se da će u četvrtak, 11. juna nevreme tokom dana zahvatiti centralnu i južnu Srbiju.

Hitna upozorenja za konkretne lokacije, navodi RHMZ, biće izdavana jedan do dva sata ranije.

Autor: S.M.

#Grad

#Nevreme

#Oluja

#RHMZ

#Srbija

POVEZANE VESTI

Društvo

JAK PLJUSAK, GRAD I VETAR UPRAVO HARAJU OVIM DELOM SRBIJE! RHMZ niže upozorenja, evo gde se dalje premešta olujni oblak

Društvo

RHMZ POPALIO METEOALARME, OČEKUJTE HITNA UPOZORENJA: Pašće velika količina kiše za kratko vreme, prete grad i olujni vetar

Društvo

NEVREME STIŽE U SRBIJU! Hitno se oglasio RHMZ - Evo GDE oluja prvo udara i kada tačno

Društvo

HITNO UPOZORENJE RHMZ! Snažno nevreme se premešta preko Srbije: Na udaru ovi delovi zemlje, očekuju se GRAD I OLUJNI VETAR!

Društvo

Evo kako izgleda superćelija koja pravi haos u Srbiji: U Novom Sadu nevreme, munje sevaju i nad Beogradom (FOTO)

Društvo

Nevreme stiže u Srbiju: Izdavaće hitna upozorenja, dva grada prva na udaru