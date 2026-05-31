Nevreme stiže u Srbiju: Izdavaće hitna upozorenja, dva grada prva na udaru

Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ) izdao je upozorenje za područje čitave Srbije na grmljavinske nepogode koje se očekuju u periodu od 1. do 4. juna.

Kako navode meteorolozi, pljuskovi i grmljavina koji će zahvatiti Srbiju početkom naredne sedmice lokalno mogu biti znatno intenzivniji, praćeni pojavom grada i većom količinom padavina za kratko vreme.

Pljuskovi i grmljavine koji se na području Srbije očekuju u prvom delu naredne sedmice, od 1. do 4. juna, lokalno će biti izraženiji uz grad i uz količinu padavina veću od 20 mm za kratko vreme, saopštio je RHMZ.

Iz Zavoda dodaju da će za konkretne lokacije, u zavisnosti od razvoja vremenske situacije, izdavati hitna upozorenja jedan do dva časa unapred.

Kako pokazuju dostupni meteorološki modeli i radarske projekcije, prvi talas nestabilnosti Srbiju bi mogao da zahvati sutra oko 15 časova, ulazeći u zemlju sa severozapada. Na udaru bi se najpre mogli naći Subotica i Novi Sad, nakon čega će se zona pljuskova i grmljavine tokom popodneva premeštati ka jugoistoku, zahvatajući veliki deo zemlje. Prema trenutnim prognozama, ovo će biti tek prvi u nizu talasa nestabilnog vremena, dok se novi pljuskovi i grmljavinske nepogode očekuju i narednih dana.

Autor: S.M.