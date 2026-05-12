Savet za monitoring: Zatražene sankcije Stejt departmenta za tužioce koji su fabrikovali aferu 'Generalštab'

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparetnost uputio je pismo Stejt Departmentu u kome je zatraženo da se pokrene procedura stavljanja na liste sankcija SAD grupe srpskih tužilaca i tužilačkih pomoćnika koji su u očiglednoj zaveri zloupotrebili službeni položaj i naneli štetu međudržavnim odnosima Republike Srbije i SAD, kreirajući lažnu aferu ”Generalštab”.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta:

"Razlog za naše obraćanje u ovom momentu stoji u činjenici da je odlazak tzv. ”visokog predstavnika u BiH” Kristijana Šmita sa funkcije koju je nelegalno zauzimao, prema pisanju nemačke štampe, obavljen na izričit zahtev SAD da ovaj uzurpator napusti funkciju. Kristijan Šmit je uz podršku bošnjačkih političara aktivno radio na gušenju i gašenju Republike Srpske i proterivanju srpskog naroda. Uzurpator Šmit se aktivno protivio američkim investicijama u BiH, kao što je namera da jedna američka kompanija izgradi terminal za tečni prirodni gas koji bi bio najveći u ovom delu Evrope. Da ne govorimo o tome da je uzurpator Šmit aktivno radio protiv sve boljih odnosa SAD sa Republikom Srpskom i protiv američke podrške neophodnim i opravdanim zahtevima srpskog naroda u BiH", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Posle BiH, vreme je da se u Srbiji sa položaja ukloni organizovana grupa, okupljena oko dela tužilaštva, koja aktivno radi na urušavanju srpsko-američkih odnosa. Nema sumnje da na čelu ove organizovane tužilačke grupe stoji vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac, koju čine glavni tužilac Javnog tužilaštva za organizovani kriminal (JTOK) Mladen Nenadić, njegov zamenik tužilac Jasmina Milanović Ganić, tužilac JTOK Vojislav Isailović i tužilački pomoćnik u JTOK Rade Bajić. U nameri da pokvari međudržavne odnose Srbije i SAD, u korist treće države, ova organizovana tužilačka grupa kreirala je lažnu aferu Generalštab čime je sprečila američku investiciju u Srbiju vrednu preko milijardu evra".

Generalni sekretar Spasić nastavlja:

"Pored toga, predložili smo sankcije za tužioca Jasminu Milanović Ganić i zato jer je u februaru 1999. godine, po nalogu rukovodstva tadašnje vladajuće stranke Jugoslovenska levica čiji je bila član, optužila opozicionog novinara Slavka Ćuruviju, posle njegovog svedočenja pred Helsinškim odborom američkog Kongresa, oduzela mu pasoš i tako omogućila njegovo prisustvo u Srbiji što je dovelo do ubistva 11. aprila 1999. godine, jer ga je ”dovela” pred streljački stroj, o čemu su nedavno pisali srpski i američki mediji" - zaključio je Spasić.

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost zatražio je od Stejt Dipartmenta da ovoj organizovanoj tužilačkoj grupi, koja je sa namerom i u korist trećih država radila na rušenju međudržavnih odnosa Srbije i SAD, bude zabranjen ulazak u SAD i zaplenjena sva imovina koju imaju u inostranstvu.