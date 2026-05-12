Hitno se oglasio MUP: Ovi delovi Srbije prvi na udaru - Građani odmah da urade ovo (FOTO)

Ministarstvo unutrašnjih poslova izdalo je hitno upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar koji će zahvatiti Zapadnu Srbiju, Šumadiju, Pomoravlje i Istočnu Srbiju.

MUP savetuje sve građane da zaštite vozila i imovinu, kao i da prate sve informacije nadležnih organa.

"Za danas je izdato upozorenje na vremenske nepogode i olujni vetar. Pratite informacije nadležnih organa", navodi se u upozorenju.

Podsetimo, Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHMZ) izdao je hitno upozorenje za stravično nevreme koje danas preti širom zemlje.

Autor: A.A.