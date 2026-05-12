Krava Jana otelila četvoro teladi: Ovo ne pamte ni najstariji - na farmi Miladinovića dogodilo se čudo

U dolini Ribarske reke, krava Jana je otelila četiri teleta, što je izuzetno retka pojava. Ova farma se ponosi uzgojem simentalske rase.

Dolina Ribarske reke, u odnosu na površinu od 15 kvadratnih kilometara, ima najviše farmi u tom delu Srbije, za uzgoj junadi simentalske rase, i oko 2.000 grla. Pre nekoliko dana u Velikom Šiljegovcu, na farmi Ivana Miladinovića, krava je otelila 4 teleta, što ne pamte ni najstariji meštani u ataru Ribarske reke.

Krava Jana koja je nedavno napunila 7 godina, dobila je prinovu. Svet su ugledala zdrava telad. Na radost, familije Miladinović, rođene su četvrorke.

"Dogodilo se čudo jer ova farma, možda i očekuje takvo čudo da se dogodi zato što su tokom cele godine na otvorenom. Hrane se miksovanom hranom 365 dana u godini", kaže Ivan Miladinović, vlasnik farme u Velikom Šiljegovcu.

"Ovo je jedan, zaista redak slučaj. Blizanačka teljenja i sa više teladi: tri, četiri, što je u tri posto slučajeva. Goveda spadaju u unipare životinje koje daju jedno tele za godinu dana", kaže Snežana Petrović, poljoprivredni inženjer, rukovodilac matične službe u Velikom Šiljegovcu.

Petočlana familija Miladinović iz Velikog Šiljegovca bavi se isključivo stočarstvom i ratarskom proizvodnjom. Tri generacije Miladinovića obrađuju 35 hektara zemlje i imaju 40 krava muzara i junadi. Sa farme Miladinović, dnevno se isporuči oko hiljadu litara mleka.

"Kod njih u kući odlična je atmosfera i prijatno je uvek doći u ovaj dom, tako da nije čudno što se ovo desilo. Oni to zaslužuju", kaže Miroslav Mišić, poljoprivredni stručnjak iz Kruševca.

"Koliko se ja sećam, pre dvadesetak godina, na gazdinstvu Miroslava Jovanovića, sada nažalost pokojnog, bile su trojke i preživele su. A za četiri ja ne znam. Ovo sada kod Ivana što se desilo je zaista ekstremno retko, ne samo u Šiljegovcu već i u celoj Srbiji", navodi Slaviša Petrović, hroničar iz Velikog Šiljegovca.

Mladi stočari u Velikom Šiljegovcui planiraju da obnove zemljoradničku zadrugu "Sreten Dinić", koja je postojala sve do 2004. godine, sa tradicoom dužom od jednog veka. Tada je u ataru Ribarske reke bilo preko 4 000 krava muzara i junadi.

Autor: D.Bošković