UKRADENO 48 KRAVA I TELADI: Još jedna velika pljačka stoke u Nemačkoj

Nemački poljoprivrednik iz regiona Šprevald prijavio je krađu 48 krava i teladi, a portparolka Južne policijske direkcije saopštila je da nema naznaka da su životinje pobegle.

Poljoprivrednik je za RBB izjavio da veruje da su počinioci uglavnom ciljali krave dojilje i telad staru između šest i devet meseci, dodajući da pretpostavlja da su počinioci bili profesionalci, jer nije lako uhvatiti i transportovati toliki broj životinja, prenosi Bild.

Šteta je procenjena na 75.000 evra, a nemačka kriminalistička policija vodi istragu.

A samo pre dve i po nedelje, 69 govda je nestalo u Ubigau-Vahrenbrik, okrugu Elba-Elster, kada su počinioci provalili u dvorište i ciljano ukrali mlade krave.

"Tačno su znali gde ih neće videti, šta traže i gde da to pronađu", rekao je tada šef proizvodnje stoke poljoprivredne zadruge Grefendorf, Ekard Cšope (28) za Bild i dodao da trenutno nije poznato gde su lopovi odvezli ukradene krave.

"Ne u Poljsku, mi stočari se poznajemo. Verovatno na jug, možda čak i u Bugarsku", rekao je on.

Slični slučajevi dogodili su se od Bavarske do Meklenburga-Zapadne Pomeranije.

Transport stoke pri prelasku granice trebalo bi da bude kontrolisan, ali moguće je da su počinioci životinje prevozili u običnom kamionu.

Autor: S.M.